Con l'epilogo dell'edizione 2020-2021, la finale tra Atalanta e Juventus del 19 maggio 2021 vinta dai bianconeri per 2-1, l'Albo d'oro della Coppa Italia di calcio (TIMVISION CUP da quest'edizione) si aggiorna ulteriormente.

Al momento dunque la classifica per titoli vinti della nostra coppa nazionale è la seguente:

Juventus:14

Roma: 9

Inter e Lazio: 7

Fiorentina e Napoli: 6

Milan e Torino: 5

Sampdoria: 4

Parma: 3

Bologna: 2

Atalanta, Genoa, L. R. Vicenza, Vado e Venezia: 1.

Curiosità

Sebbene come evidenziato dall'Albo d'oro dinamico sopra linkato della Coppa Italia si contino 73 edizioni della competizioni nella seconda quella della stagione 1926-27, non fu assegnato alcun titolo in quanto

la manifestazione si interruppe ai sedicesimi di finale nel disinteresse generale.