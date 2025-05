E' ufficiale: sta per partire il tour estivo di “NEI 90 IO C’ERO”, il format show che farà rivivere al grande pubblico tutta la magia, la musica e l’energia esplosiva dei mitici anni ’90.

Dopo il successo delle prime preview, il format si prepara a conquistare le più belle piazze italiane con uno spettacolo coinvolgente, colorato e travolgente, pensato per far ballare, emozionare e tornare indietro nel tempo in un’atmosfera unica.

"NEI 90 IO C'ERO" non è solo uno show: è un’esperienza immersiva e sensoriale, un vero e proprio party a cielo aperto dove la nostalgia incontra lo spettacolo. Sul palco, un mix esplosivo di DJ, vocalist, corpo di ballo, effetti speciali, scenografie, gadget originali e tutte le hit che hanno segnato una generazione.

Dagli 883 a Gigi D’Agostino, da Britney Spears agli Eiffel 65, fino ai grandi successi dance e pop internazionali: ogni tappa sarà un inno ai ricordi, ma anche un invito a lasciarsi andare, cantare a squarciagola e riscoprire il gusto autentico del divertimento anni ’90.

Il tour toccherà diverse regioni italiane, con un calendario in costante aggiornamento.

“Abbiamo voluto creare uno show che fosse un ponte tra passato e presente. I ’90 non sono solo moda o musica: sono emozione pura, condivisione, energia. Questo tour vuole far rivivere tutto questo, dal vivo, sotto le stelle, in mezzo alla gente” – dichiarano gli ideatori del progetto.



"NEI 90 IO C’ERO" si rivolge a chi quegli anni li ha vissuti… e a chi avrebbe voluto esserci. Perché i ’90 non sono mai passati di moda. Sono solo tornati più forti che mai.