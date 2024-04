Termina sul risultato di 1-0 la gara del Bentegodi tra Hellas Verona e Udinese, valida per la 33esima giornata di Serie A. Gli scaligeri mettono a segno un colpo salvezza pesantissimo, con il gol di testa di Diego Coppola su calcio d'angolo di Duda, al minuto 93. I gialloblu si tirano così fuori dalla zona retrocessione, portandosi a +4 sul Frosinone terzultimo e battendo una diretta concorrente.

Infatti adesso gli uomini di Cioffi rischiano: è solo uno il punto di vantaggio dalla zona rossa, con Frosinone e Sassuolo che hanno una gara in meno e potrebbero mettere in atto il sorpasso sui friulani. Una gara in pieno stile lotta salvezza: 30 falli commessi e 34 tiri complessivi, in più un gol annullato a Pereyra e una traversa colpita da Folorunsho.