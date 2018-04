E intanto Dovizioso svetta nella classifica MotoGP

Gli ultimi due gran premi - Argentina e America - non sono stati facili per Andrea Dovizioso, che è comunque riuscito a portare a casa il massimo.

Il pilota della Ducati ha chiuso infatti al quinto posto ad Austin e si ritrova, seppur di poco, al comando della classifica: sono 46 i punti del romagnolo, uno in più di quelli di Marc Marquez (Repsol Honda), dominatore su quella pista che ormai è da considerare suo territorio privato, dove nessuno riesce a batterlo, né il sabato in qualifica, né la domenica in gara.