Il 18 giugno scorso in Viale Palmiro Togliatti 490 a Roma si è concretizzato un evento senza pari: l’inaugurazione della nuova sede di #SKYLIMIT, la frontiera del noleggio auto di lusso e della formazione automobilistica di alto livello. L’evento ha riscontrato un successo travolgente, richiamando una folla entusiasta di appassionati, VIP e rappresentanti dei principali brand automobilistici. La serata è iniziata in grande stile con una spettacolare esibizione di giocolieri col fuoco, che ha affascinato e intrattenuto il pubblico fin dai primi momenti. Gli ospiti sono stati accolti in un’atmosfera di eleganza e lusso, perfettamente in linea con il prestigio del marchio SKYLIMIT.

Il piazzale antistante la nuova sede si è trasformato in un vero e proprio set da favola. Decine di auto di lusso, illuminate da un’installazione scenografica di luci LED, hanno creato un ambiente da fiaba che ha lasciato tutti a bocca aperta. Al centro di questa cornice spettacolare, un tappeto rosso da sogno ha guidato gli ospiti verso l’ingresso, conferendo all'evento un'aura di esclusività e glamour. Questo scenario incantevole ha aggiunto un tocco di magia alla serata, sottolineando l’attenzione ai dettagli che caratterizza #SKYLIMIT. Il CEO di #SKYLIMIT, Gabriele Morabito, ha presentato la vision e le ambizioni dell’azienda con un discorso che ha ispirato e impressionato gli invitati. Accanto a lui, Immacolata Catalano e Giancarlo Conti, rappresentanti del brand Contiautoscuole, hanno illustrato il progetto rivoluzionario della prima autoscuola d’Italia immersa in un ambiente di lusso.

La sinergia tra SKYLIMIT e il Gruppo Conti ha promesso di trasformare il panorama della formazione automobilistica, sia per veicoli a motore termico ed elettrico che per imbarcazioni da diporto e moto d’acqua. La presentazione ha suscitato grande interesse tra i presenti, tra cui imprenditori del settore rent car e manager di prestigiosi brand e partners fra cui Jacopo Locatelli (Autocentro Balduina), Gianmarco (owner di Tittarelli), Angelo Fabrizi (founder di Muoviamo), Luca di Pietrantonio (CEO founder di Tsunami), Paolo (owner di Cashera), Carlo Sabatini (owner di Motormarket SRL), Filippo Bruscuglia (gm di The Sancturary), David Gianni (ceo founder di Sushi & Noodles). La serata ha raggiunto uno dei suoi momenti più emozionanti con la rivelazione di una nuova vettura fiammante destinata ad arricchire il parco auto di #SKYLIMIT, simbolo di innovazione e lusso che ha ulteriormente consolidato la posizione di leadership dell’azienda nel mercato nazionale.

Il dinner di altissimo livello ha deliziato i palati con un menù raffinato che comprendeva ostriche, sushi e champagne, offrendo un'esperienza culinaria degna dell’evento. L'intrattenimento è proseguito con una serie di spettacoli sorprendenti, culminando in un DJ set che ha trasformato l'inaugurazione in una festa esclusiva e indimenticabile. L’evento ha visto la partecipazione di numerose celebrità del jet-set capitolino, fra cui: Massimo Polese (make up artist spettacolo vip), Sarah Michelotti (influencer), Alessio Viscontini (Hairstylist vip), Angela Achilli (presentatrice Rai) con il figlio Brando, Antonietta Di Vizia (Inviata Rai), Marilina Gagliardo (imprenditrice beauty), Carlotta Galmarini (attrice), Lorenzo Tiberia (attore e regista), Cristiano D'Alterio (attore), Flora Contrafatto (attrice), Roberto Luigi Mauri (attore), Roberto Mauri (imprenditore trucco semipermanente), Cinzia Sanna (production manager cinematografica), Massimiliano Pes (fitness influencer), Lele Sarallo (speaker radiofonico e voce narrante della serata), Manuel Di Bernardo (modello influencer), Michele Spanò (hairstylist vip imprenditore), Gino Foglia (imprenditore), Maria Monsè (showgirl e conduttrice) con la figlia Perla Maria Paravia e il marito Salvatore Paravia (imprenditore), Roberta Sanzò (attrice), Sabrina Diamanti (influencer), Matteo De Buono (attore), Lorenzo Rho (attore), Shirley Miranda (truccatrice) e molti altri.

La loro presenza ha arricchito ulteriormente la serata, aggiungendo glamour e attenzione mediatica. I media hanno documentato ogni istante dell'inaugurazione, con interviste e reportage che hanno evidenziato l'eccezionalità dell'evento e la sua riuscita impeccabile. I fuochi d'artificio finali hanno illuminato il cielo di Roma, regalando un gran finale mozzafiato che ha suggellato il successo della serata. L'inaugurazione della nuova sede di #SKYLIMIT si è rivelata un evento memorabile, capace di ridefinire gli standard del lusso e dell'eccellenza nel settore automobilistico. Questo evento ha segnato l'inizio di un’avventura straordinaria per SKYLIMIT, che ha dimostrato di essere non solo una realtà all’avanguardia, ma anche una fonte inesauribile di innovazione e stile, capace di lasciare un'impronta indelebile nel panorama automobilistico e formativo italiano.