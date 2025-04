La Roma espugna a San Siro battendo l'Inter 1-0 e fa un incredibile assist al Napoli! La Roma domina il primo tempo grazie a compattezza e intensità. I giallorossi vanno in vantaggio con Soulé al 22'. Pellegrini prova la conclusione dal limite dell'area, la palla viene respinta e carambola sui piedi di Soulé che da pochi passi batte Sommer.

Dopo un gol annullato a Frattesi per fuorigioco, i giallorossi sfiorano più volte il raddoppio, mentre l'Inter appare scarica e imprecisa, forse condizionata dalla recente eliminazione in Coppa Italia.

Ranieri organizza bene la squadra, che limita ogni tentativo confuso dei nerazzurri e mantiene il vantaggio senza grandi rischi.

Nel secondo tempo l’Inter prova ad aumentare la pressione, ma Dumfries e Barella sprecano le migliori occasioni per pareggiare. La Roma riparte pericolosamente in contropiede e rischia anche di chiudere la partita. Ranieri passa a un solido 5-4-1 che soffoca le iniziative avversarie, resistendo fino alla fine.

Nel finale assedio confuso e proteste per una trattenuta accentuata da Bisseck. I nerazzurri escono sconfitti e rischiano di compromettere gran parte della stagione, con il Barcellona ormai alle porte.

Questo l'amaro commento di Simone Inzaghi al termine della partita:"In queste settimane veniamo da tre sconfitte consecutive che fanno male, la squadra ha provato con grande lucidità a giocarsela mettendo anche tanto cuore. La nostra gente lo ha visto, purtroppo è una gara persa in casa che per noi era molto importante, ma l’abbraccio dei tifosi ci ha fatto piacere. Sono tre sconfitte pesanti e noi non siamo abituati, calendari, assenze, rimesse laterali, rigori. Non serve parlare ma dobbiamo guardare noi stessi e cercare di recuperare energie fisiche e mentali.Ora la testa va al Barcellona che conosciamo e andremo lì con rispetto, non con paura. Dovevamo essere migliori come squadra nel primo tempo, non abbiamo mai pressato insieme ma solo individualmente. Abbiamo preso un gol su rimpallo, ma la Roma ha fatto una grande partita, poi nella ripresa ci abbiamo provato ma questo è il calcio. Non abbiamo avuto lucidità, ma dobbiamo ritrovarla perché ci sono delle partite importanti. Una vittoria ci può dare tanta energia, ma dobbiamo trovarla dentro di noi, i tifosi hanno capito il nostro sforzo. Pavard ha avuto una distorsione alla caviglia sinistra e vedremo nei prossimi giorni. Questa non ci voleva, anche perché abbiamo dovuto fare un cambio dopo pochi minuti".

E questo è stato il commento di Claudio Ranieri a DAZN:

"Questa vittoria la dedichiamo ai nostri tifosi, non sono potuti venire e ci tenevamo tantissimo a farli sentire orgogliosi di noi con una prova come questa. Volevamo vincere: siamo venuti qui con la voglia e la determinazione di vincere. Poi ho detto: se gli episodi ci condannano, andiamo via sempre a testa alta, ma dobbiamo giocarcela alla pari, stiamo bene fisicamente, perché non osare? Io credo che la prima mezz'ora sia stata veramente molto bella, poi dopo naturalmente giocavamo contro l'Inter, non contro una squadra di un'altra categoria: sono bravi, hanno preso le misure e noi siamo stati molto diligenti a cercare di chiudere tutte le opportunità che loro cercavano di costruire.Guardate, io sono veramente contento per i tifosi e per i giocatori, per il sacrificio che fanno. Non era facile, non avevamo mai vinto contro una grande, siamo venuti qui a vincere contro una squadra che sappiamo quello che è. Per cui siamo veramente contenti. Ma adesso dobbiamo continuare. Arriva la Fiorentina e penseremo alla Fiorentina, perché è una buona squadra che sta anche lei in un buon momento".