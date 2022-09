Passo falso delle squadre di casa nei due incontri che hanno aperto la 7.a giornata del campionato di Serie A.

Nell'anticipo del venerdì, all'Arechi di Salerno il Lecce ritrova i 3 punti nella massima serie sconfiggendo in trasferta la Salernitana per 2-1.

È Ceesay, poco prima dell'intervallo, a portare in vantaggio l'unidici di Barone, facendosi perdonare un'occasione fallita in precedenza con un'azione incredibile dove fa tutto lui, partendo da solo in velocità, scartando il portiere e depositando la palla nella porta sguarnita. Nicola nella ripresa mette Kastanos e Bradaric al posto di Gyomber e Coulibaly. Cresce la pressione dei granata che arrivano al pareggio su azione di calcio d'angolo con l'autorete di Gonzalez, che devia nella propria porta. La rete che decide l'incontro arriva a una decina di minuti dal fischio finale, grazie ad un tiro dal limite che sorprende Sepe e si infila sull'angolo opposto alla sua sinistra.

In classifica il Lecce sale a 6 punti e si piazza dietro alla Salernitana rimasta ferma a 7.



Sabato, nell'incontro delle 15, anche l'Empoli vince in trasferta, battendo di misura al Dall'Ara il Bologna del nuovo allenatore Thiago Motta e sale a 7 punti, uno in più dei felsinei.

Già in avvio di gara l'Empoli ha ben due occasioni per portarsi in vantaggio, neutralizzate dal pur sempre ottimo Skorupski e dalla poca precisione di Lammers e Satriano. Dopo un primo tempo da dimenticare, nella ripresa i rossoblu prendono in mano l'incontro, e quando sembra che lo possano sbloccare da un momento all'altro, al 75' arriva la rete di Bandinelli che sigla il gol dell'1-0 finale spingendo in porta un pallone vagante in area.

Il Bologna non ci sta a perdere e lo dimostra con il palo colpito di testa da Arnautovic e la traversa colpita da Zirkzee allo scadere... ma il gol del pareggio però non arriva.

