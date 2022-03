Sarà Fabio Quartararo (Yamaha) a partire dalla prima casella della griglia del circuito di Mandalika per il GP di Indonesia. Il campione del mondo in carica si è aggiudicato la pole con il tempo di 1'31.067 davanti alle due Pramac di Martin e Zarco, distanziati rispettivamente di 2 e 3 decimi.

Ma le Ducati incombono anche in seconda fila con Bastianini (team Gresini) e Bagnania (Ducati ufficiale), preceduti però dall'ottima KTM ufficiale di Binder... tutti sotto il mezzo secondo dal miglior tempo.

Dietro troviamo l'altra KTM di Oliveira, la Suzuki di Rins e l'altra Ducati ufficiale di Miller.

Questa la griglia delle prime quattro file:

Come si vede, mancano all'appello le due Honda di Marc Marquez e Pol Espargaro. Marquez ha dovuto affrontare la Q1. In ritardo sui migliori tempi ha forzato ed è uscito. La sessione era quasi terminata e non ha potuto recuperare. Anche il suo compagno di team non è riuscito a qualificarsi per la Q2, così come la Suzuki di Mir.

E che la Q1 sia stata una "roba seria" lo dimostra il fatto che vi era invischiato anche Bagnaia che però è riuscito a piazzare il miglior tempo con 1'31.219. Tempo che se fosse riuscito a ripetere in Q2 lo avrebbe visto partire a fianco della Yamaha di Quartararo.

Da segnalare che alla fine delle qualifiche, a Morbidelli (Yamaha), giunto 12°, è stata inflitta una penalità di tre posizioni per un'infrazione al regolamento. Quindi, sulla griglia, Marco Bezzecchi (VR46 Racing Team), Luca Marini (VR46 Racing Team) e Marc Marquez guadagnano una posizione, mentre Morbidelli partirà 15esimo.

Il primo GP d'Indonesia, dopo 25 anni prenderà, il via alle 15 ora locale, quando in Italia saranno le 8 del mattino.