Classe 1984. Si avvicina alla passione per il canto da piccolissima.

Dal 1998 al 2004 frequenta il Liceo Della Comunicazione che presenta come materia di studi teorica e pratica teatro – musica – radio – tv, in questi anni infatti partecipa a molti spettacoli in qualità di cantante, attrice e ballerina. Nel 2006 frequenta il triennale accademico per artisti di musical e intraprende i suoi studi in modo professionale coltivando la sua passione con grandi esponenti del panorama artistico italiano ed internazionale. Tra i vari insegnanti di canto e recitazione con la quale ha studiato e fatto seminari citiamo solo alcuni: la cantante jazz Loretta Martinez (docente della scuola di Amici nel 2009) e il soprano Elisa Turlà, il Maestro e docente del S. Cecilia di Roma Gino Nappo, il musicista e arrangiatore Bruno Troisi, gli attori e performer Pietro Pignatelli, Paolo Cresta, Carlo Spanò, Simona Marchini, Mauro Simone e Manuel Frattini.

Consegue nel 2009 l’attestato di frequenza al corso base nel metodo americano Voice Craft E.V.T.S di Jo Estill.

Dal 2009 al 2012 insegna e fa laboratori di Musical in varie scuole della Penisola Sorrentina e Napoli. Coreografa in varie manifestazioni e spettacoli.

Nel maggio 2013 partecipa al masterclass del metodo di Elisabeth Howard, il Vocal Power, della Vocal Power Academy di Los Angeles (California USA) con sede italiana a Brescia, ove si specializza diplomandosi nel giugno 2018. E’ attualmente insegnante di canto, vocalist e cantante in concerti di piazza ed in locali per eventi vari. Nel 2022 pubblica il suo primo album da cantautrice “Tutto Ha Un Senso” con l´etichetta discografica Sonicart Music Production.



Manifestazioni pubbliche:

“Todi Arte Festival” Umbria 2007

“Magia del Natale” medley cartoni animati con Cristina D’Avena 2008

“Premio Totò” medley musical con Lello Arena

“L’ultimo Valzer del Gattopardo” Maschio Angioino Napoli 2007

Evento di moda “I cinque elementi” condotta da Paola Saluzzi e Giulia Ottonello giugno 2009

“Lanciate i coltelli” organizzata dal Cardinale Sepe in Piazza Dante Napoli condotta da Lorena Bianchini con Serena Rossi, Gigi Finizio ed altri artisti nel maggio 2007



Teatro

“Anime Napoletane” teatro Augusteo Napoli 2007 con Sal Da Vinci, Pietro Pignatelli, Neri Per Caso ed altri artisti

Chicago musical 2007

“Lunga è la notte” tour teatrale regia Pietro Pignatelli marzo 2008

Hairspray musical 2009

Grease, Chorus Line, Aggiungi un posto a Tavola, Wicked, Rent, Pinocchio ed altri musical

Tv e cortometraggi

“Uno Mattina Estate” RaiUno in medley musical

Spot “Tecnocasa” canali Sky

Videoclip musicali vari

Esperienze discografiche

“Tutto Ha un Senso” primo album discografico autobiografico 2022



Brani per Sanremo Discovery





TUTTO HA UN SENSO (Lauro – Nardi)

Angeli ubriachi fra la terra e musica

fragili germogli che ballano col ritmo del (beat

metti un altro brano non farmi andare via

passano le notti così.

Trova una ragione per non fermare ancora

la notte che ci avvolge così

seguimi ed alza frequenze e la passione libere emozioni

che saltano sul ritmo del (beat).

Non so più cos’è

questa genesi d’immenso

ora qui non sai

cosa conta e se ha un senso.

Tutto ha un senso

tutto ha un senso.

Oggi non ci sono ho da fare altro

stasera che si sboccia c’è uno che mi suona quel (beat)

metti la playlist pompa il nostro pezzo

dovrei trovarti ancora sai mi gira il tipo col (beat).

Trovami un momento per non cadere giù

guarda quel deejay vola inseguendo quel (beat)

cosa cerchi qua sai che non ci tengo

regole impazzite rompono al ritmo del (beat).

Non so più cos’è

questa genesi d’immenso

ora qui non sai

cosa conta e se ha un senso.

Tutto ha un senso

tutto ha un senso.

Comoda fortuna senza un altro errore

portami di nuovo e ballo ancora sopra il tuo (beat)

fammi un bel castello di musica e promesse

ghiaccio sulla pelle adesso dammi solo il tuo (beat).

Prova d’evasione sotto questo sole

fragili emozioni e le tentazioni del (beat)

tutto scorre bene Senza le catene

ferma questo tempo belli sti discorsi del (beat)

Non so più cos’è

questa genesi d’immenso

ora qui non sai

cosa conta e se ha un senso.





Significato del brano

Ogni cosa che succede durante l`arco della vita ha un senso. Anche nel frastuono di una discoteca dove ragazzi ubriachi ballano seguendo un beat, che per alcuni non ha senso, per altri lo ha. Ognuno di noi dovrebbe trovare un senso nella propria vita, un senso che ci faccia sentire speciali ed unici.







IO TI TRADIRO’ (Lauro – Nardi)

Io ti tradirò la notte avanzerà

nel ronzio dei tuoi pensieri nel caos dei desideri,

io ti tradirò immersa nel piacere

nel piatto del potere

chiaro è il mio sapere.

Si io lo farò non te lo dirò

non mi tratterrò più a lungo,

se ti volterai non so se mi vedrai

dipende se vorrai capire.

Lento è il brivido che senti avvolgenti

sono i tuoi tormenti

trova ancora la forza nei tuoi sensi

non pensare solo ai tuoi consensi.

Io ti tradirò fra le pieghe della vita

quando guardi la partita non hai via d’uscita,

io ti guarderò durante quel dolore

poesia del suo rumore oasi del mio cuore.

Io ti insegnerò come è facile giocare

con un uomo da trovare un respiro da esalare

Io ti tradirò con l’uomo che eri ieri

quando prima eri dentro i sogni miei

Lento è il brivido che senti avvolgenti

sono i tuoi tormenti

trova ancora la forza nei tuoi sensi

non pensare solo ai tuoi consensi.





Significato del brano

Una donna stanca della sua relazione con il partner lascia immaginare vari scenari nei quali potrebbe tradirlo, facendo crescere in lui smarrimento, rabbia, solitudine e timore di perderla. Alla fine il partner con il quale lei lo vorrebbe tradire non e’ altro che lui stesso un po di tempo fa, quando l’ha fatta innamorare.