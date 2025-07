Se una coppia decide di aprire la propria relazione, dovrebbe sapere che ciò implica stabilire concretamente delle regole. Un buon modo per iniziare è sottoscrivere un vero e proprio contratto privato in cui ciascuno affronti le questioni che potrebbero riguardarlo, al fine di evitare malintesi e destabilizzare l’armonia di coppia. A tal proposito, Wyylde, il social network per esplorare la sessualità senza scrupoli, ha sviluppato un modello di contratto privato per tutte le coppie che hanno deciso di “fare il grande passo” e hanno bisogno di mettere per iscritto i limiti che non intendono oltrepassare.

Per le coppie aperte, ormai è risaputo che la fedeltà non è sinonimo di esclusività sessuale, bensì di rispetto degli accordi stabiliti all'interno della relazione. Qualunque sia l'obiettivo dell'apertura della coppia (esplorare il sesso con altri o divertirsi), entrambe le parti devono impegnarsi a non perdere di vista quell'obiettivo e di conseguenza coltivare la relazione.





Contratto del consenso: i sei aspetti da considerare quando si crea un accordo



I termini del contratto:

1. Perché firmiamo questo contratto?

Una relazione aperta si evolve e ogni momento è buono per negoziare e andare avanti. Potremmo scoprire che ci piacciono pratiche non incluse nel nostro accordo o che certi comportamenti non ci disturbano. Negoziare significa trovare una soluzione che sia a proprio agio per entrambe le parti, ma sarà necessario un accordo iniziale per iniziare.



La durata del contratto:

2. Cosa succede se cambiamo idea?

La durata verrà stabilita. In genere, viene fissato un termine di un mese, prorogabile. Inoltre, come per qualsiasi altro contratto, le parti possono recedere dal contratto con un preavviso di 15 giorni.



Le condizioni del contratto:

3. Prometto.

Questi sono gli obblighi di cui entrambe le parti devono tener conto, dove onestà e trasparenza sono essenziali per una relazione di successo. In questo caso, si possono specificare aspetti come la condivisione dei sentimenti o l'ascolto dell'altra persona senza giudicarla. È anche importante impegnarsi a rivedere periodicamente il contratto per aggiornare gli accordi, per capire cosa funziona e cosa no.

4. È il momento di stabilire dei limiti.

I limiti vengono concordati per contribuire a mantenere la fiducia e il benessere fisico ed emotivo della relazione. Ad esempio, se si è interessati a fare sesso insieme o separatamente, se si desidera stabilire dei limiti al tipo di pratiche sessuali o se si può passare la notte fuori casa. Si possono discutere anche aspetti importanti, come l'uso della casa condivisa, che di solito non è un buon posto per fare sesso con altre persone, o valutare se sia possibile o meno ripetere la stessa relazione con la stessa persona, per evitare di instaurare legami affettivi.

5. Non nasconderti nulla.

La comunicazione sarà costante, chiara e onesta da entrambe le parti. A tal fine, concorderemo su aspetti come parlare di come si sta sviluppando la relazione con l'altra persona, stabilendo che non entreremo nei dettagli né saremo obbligati a raccontare la relazione sessuale in sé. Sarà inoltre sottolineato che non discuteremo pubblicamente del tipo di relazione aperta che hanno, a meno che entrambi non siano d'accordo.

6. Non dimenticare di avere un partner.

Sappiamo che il tempo è uno dei beni più preziosi. Trascorrere del tempo di qualità con il nostro partner è essenziale affinché tutti gli altri aspetti funzionino. Per raggiungere questo obiettivo, possiamo stabilire delle linee guida, come quanto tempo trascorreremo con l'altra persona o quanto tempo ci godremo con il nostro attuale partner.

D'altra parte, empatia e proattività sono essenziali per evitare paure e insicurezze. Dobbiamo stabilire delle linee guida incentrate sul nutrire la nostra relazione con azioni che dimostrino il nostro amore e la nostra dedizione al partner.



Dal contratto al primo dizionario dei termini sessuali

Se da un lato l’accordo tra le parti aiuta a gestire la relazione ponendo regole ben precise, dall’altro anche la conoscenza dei termini sessuali è diventata un’esigenza personale e culturale, che Wyylde ha risolto con il lancio del suo Primo Dizionario Liberale dei Termini Sessuali.

Questo glossario include un totale di 24 termini sessuali, tra cui "solletico", che indica l'eccitazione sessuale prodotta dal dare o ricevere solletico su diverse parti del corpo. "Matutolagnia", che si riferisce alla preferenza per il sesso mattutino, o "nipplegasm", l'orgasmo raggiunto attraverso la stimolazione dei capezzoli.

Obiettivo di questa dispensa è fornire alla community di Wyylde, in modo costante e continuativo, nuovi strumenti e nozioni, ma anche spiegare il significato dei termini di uso più comune e sempre più in voga nel campo della sessualità.