Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelenskiy, ha dichiarato domenica che l'Ucraina è pronta per "tutti i possibili scenari di difesa" contro Mosca e il suo alleato.

"Proteggere il nostro confine, sia con la Russia che con la Bielorussia, è la nostra costante priorità. Ci stiamo preparando per tutti i possibili scenari di difesa".

A cosa alludeva il presidente ucraino? All'intervento possibile di Lukashenko e della Bielorussia nel conflitto in atto con la Russia.

Del resto il presidente bielorusso ha consentito al Cremlino di utilizzare il suo Paese come piattaforma per poter inviare decine di migliaia di militari russi in Ucraina, mentre i jet da guerra di Mosca sono decollati e stanno decollando dal basi aeree bielorusse.

Una serie di esercitazioni militari, tenutesi con la Russia al confine con la Bielorussia nell'ultimo mese, hanno nuovamente sollevato i timori che la Bielorussia possa prendere parte alla guerra direttamente, con il proprio esercito.

Ore prima della visita di Putin a Minsk di lunedì, il ministero della Difesa bielorusso ha annunciato il completamento delle ultime esercitazioni militari che Lukashenko aveva ordinato per verificare la "prontezza al combattimento" dell'esercito della nazione.

Anche gli Stati Uniti non sembrano escludere i timori di Zelensky, considerando la dichiarazione dell'attuale portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing del 19 dicembre:

"Siamo stati a lungo preoccupati per il ruolo della Bielorussia nell'aggressione della Russia. La Bielorussia ha consentito la guerra della Russia contro l'Ucraina, fornendo sostegno alla Russia e consentendo al territorio bielorusso di essere utilizzato come base di sosta per le forze russe. Continuiamo a monitorare da vicino il posizionamento delle forze russe. Questo è qualcosa che abbiamo fatto e continueremo a fare, anche in Bielorussia, e rimarremo in stretto contatto con l'Ucraina mentre si difendono valorosamente contro l'aggressione portata da Mosca", ha affermato.

Negli ultimi giorni, un numero crescente di rapporti indica che la Russia sta intensificando il dispiegamento di mezzi militari in Bielorussia.