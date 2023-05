Dopo la fortunata esperienza nella trasmissione "E Viva Il Videobox", spin-off del daytime "Viva Rai 2" condotto da Fiorello sull'omonima rete, a cui ha partecipato con un monologo dalla verve ironica sulla Generazione Z, torna con un format di cucina da lui condotto il giovane autore e blogger Andrea Della Rocca. A collaborare con lui Anna Chiara Monaco, regista del progetto.

Il tutto partirà il 3 maggio sulle pagine social di Menamò tv/radio/web , testata su Eboli e dintorni diretta dalla giornalista Laura Naimoli.

Il format dal titolo "Travelling In The Food" si propone come un vero e proprio tour gastronomico nelle cucine tipiche e tradizionali dei locali dell'intero centro storico ebolitano, alla riscoperta di sapori e odori del passato.

Ecco le dichiarazioni di Andrea Della Rocca:

"Per noi giovani è molto importante questo format perchè ci permette

di comprendere a pieno quanta storia ci sia dietro il mondo del food.

Spesso un piatto rievoca antichi ricordi e nemmeno ce ne accorgiamo.

Valorizzare il centro storico della nostra città è poi una mission

ancora più speciale. Vanno ringraziati tutti i ristoratori che hanno

creduto in questo nostro progetto e ci hanno aperto gentilmente le

porte dei loro locali e la mia splendida collaboratrice Anna Chiara

Monaco che in questi giorni con me sta girando in un viaggio unico e

incredibilmente sorprendente"

SPOT DEL FORMAT:

https://www.youtube.com/watch?v=s_xYI6nMFMM