Presidente di Finlombarda dal 2023, Andrea Mascetti è impegnato a sostenere le imprese del territorio attraverso misure e finanziamenti, con particolare attenzione verso progetti e start-up innovative e offrendo servizi gratuiti per migliorare il rating ESG delle PMI.



Andrea Mascetti: gli interventi di Finlombarda per le imprese del territorio

Finlombarda è la più grande finanziaria regionale che opera sul territorio lombardo: Andrea Mascetti ricopre la carica di Presidente dal 2023. È stato promotore di numerose iniziative, misure e linee di intervento in sostegno delle oltre 800.000 imprese regionali, coprendo le necessità e la liquidità delle aziende.

Tra gli interventi attraverso i quali Finlombarda agisce troviamo “misure regionali agevolative, prodotti di finanza alternativa e strutturata, dai minibond e basket bond ai finanziamenti in pool e prestiti “plain vanilla”, strumenti semplici e facilmente fruibili in risposta ai differenti fabbisogni finanziari delle imprese lombarde”, ha sottolineato Andrea Mascetti. Oltre a queste, Finlombarda ha programmato “Anticipo Contributi” per finanziamenti in anticipo a fondo perduto e “Agrifood Basket Bond” per le PMI agro alimentari.



Andrea Mascetti: Finlombarda a sostegno dell’innovazione e della sostenibilità

Andrea Mascetti ha evidenziato lo stretto rapporto collaborativo che si è consolidato nel tempo tra Finlombarda e le aziende del territorio lariano, ovvero quelle che fanno parte dell’area tra i due rami del lago di Como. Al momento, i contributi destinati alle società di Lecco e Como sono circa 80 milioni di euro. Dal punto di vista dell’innovazione, Finlombarda è attiva nel finanziare progetti e start-up, attivandosi con investimenti indiretti in equity, tra cui il venture capital “Lombardia Venture”, attraverso cui sono state co-finanziate otto aziende.

Per la sostenibilità, “Finlombarda offre servizi gratuiti rivolti alle PMI per migliorare il livello di innovazione e sostenibilità, in particolare assessment e rating ESG per le PMI, offerti nell’ambito del progetto Simpler (Enterprise Europe Network)”. Come evidenziato da Andrea Mascetti, le sfide di maggior impatto che la Regione deve affrontare hanno a che fare con la doppia transizione ecologica e digitale. “Rafforzare il ruolo di Finlombarda come facilitatore nel dialogo tra pubblico e privato per il miglioramento dell’accesso al credito delle PMI” è l’obiettivo e il programma auspicato per il futuro.