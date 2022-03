Sul circuito di Losail, questo venerdì si sono disputate le prime libere della stagione 2022 per il Gran Premio del Qatar. Ottima la prestazione della due Suzuki che hanno terminato la giornata con il miglior tempo di Alex Rins, 1:53.432, ed il terzo tempo del compagno di squadra Joan Mir, in ritardo di oltre un decimo.

Tra i due si è piazzata la Honda di Marc Marquez a soli 35 millesimi di secondo dal primo. I cavalli in più che questo inverno la Suzuki ha provato a fornire alla sua guidabilissma moto sembrano già dare i primi risultati con i 355,2 km/h (la velocità massima più alta) ottenuti quest'oggi.

A dominare la sessione del mattino era stato Brad Binder con la KTM del team Red Bull, deludente però nel pomeriggio, tanto da terminare le prove con il 15.esimo tempo. Al contrario si sono comportate le Ducati, deludenti al mattino, in netta ripresa nel pomeriggio, con Jorge Martin (Pramac) che ha fatto segnare il quarto tempo a quattro decimi da Rins, mentre la Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia la troviamo in decima posizione a mezzo secondo dal primo, con il compagno di squadra Miller, sesto, che ha fatto meglio di un decimo.

In casa Yamaha, Morbidelli e Quartararo sono nella top ten di giornata, quasi sugli stessi tempi, a 4,5 decimi dal migliore. Forse, qualcosa di più era lecito attendersi dal campione del mondo in carica. Invece, in linea con la scorsa stagione troviamo Aleix Espargaro con l'Aprilia. In nona posizione l'altra Honda di Pol Espargaro.



I primi 10 della classifica combinata:

Alex Rins - (Team Suzuki Ecstar) - 1:53.432 Marc Marquez - (Repsol Honda Team) - +0.035 Joan Mir - (Team Suzuki Ecstar) - +0.147 Jorge Martin - (Pramac Racing) - +0.220 Franco Morbidelli - (Monster Energy Yamaha MotoGP™) - +0.413 Jack Miller - (Ducati Lenovo Team) - +0.438 Aleix Espargaro - (Aprilia Racing) - +0.454 Fabio Quartararo - (Monster Energy Yamaha MotoGP™) - +0.474 Pol Espargaro - (Repsol Honda Team) - +0.531 Francesco Bagnaia - (Ducati Lenovo Team) - +0.539



Sabato le qualifiche inizieranno a partire dalle ore 16.