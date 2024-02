Quest'anno per la Miglior scenografia agli Oscar la sfida è tra Povere Creature! e Barbie, i due film che si sono divisi i principali riconoscimenti dell'Awards Season per questa specifica categoria.

Da una parte Povere Creature! che ha conquistato non solo il BAFTA ma anche 2 premi importanti per le previsioni di questa categoria, l'Art Directors Guild Award e il Set Decorators Society of America Award, assegnati rispettivamente dai sindacati degli scenografi e dei decoratori di interni.

Dall'altra parte c'è Barbie che oltre a vincere il maggior numero di premi tra quelli assegnati dai critici americani e un Set Decorators Society of America Award, può vantare un prezioso Critics Choice Award.

Ecco un focus sulle previsioni finali tra esclusioni, statistiche e favoriti per la vittoria agli Oscar 2024 nella categoria Best Production Design.