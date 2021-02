E' stata presentata Samantha Curcio la nuova tronsita del programma di Uomini e donne di Maria de Filippi.

La ragazza ha 30 anni compiuti. Viene da Sapri, in provincia di Salerno e come potete vedere dalle foto è una ragazza che ha delle linee belle e armoniose del suo corpo e per questo nel web è già stata definitiva "curvy".

La ragazza è molto affezionata ai nonni... purtroppo ne ha perso uno. Per quanto riguarda gli studi ha fatto il liceo a Salerno e l'università a Roma, frequentando la facoltà di giurisprudenza.

In amore non è mai stata particolarmente fortunata, infatti ha avuto solamente una storia importante durata circa 1 anno e 2 mesi, ma quando aveva 20 anni. Infatti è single da tempo.

Aveva già provato a fare la tronista, ma al suo posto venne scelta Angela Nasti.

I suoi colleghi di trono saranno Giacomo Cezny e Massimiliano Mollicone, che sono già stati presentati, in quanto lei prende il posto di Sophie ultima ad avere scelto.