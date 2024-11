Ogni uomo di sesso maschile non umilia mai una donna obesa. Anzi la accoglie e la vuole bene e qualche volta se la sposa anche. Anche se la donna non è ricca, perchè la ama, prova qualcosa per lei. Una donna se l'uomo è obeso lo abbandona, soprattutto se è povero. Lo elimina dai suoi amici, soprattutto se è mini-dotato.

Però la donna non capisce che la bellezza sfiorirà, il super-dotato avrà problemi con la prostata a 50 anni (alcuni visto il grande uso anche prima). Forse la tratterà male. Certo avrà i soldi. Ma mai il pseudo amore che cerca.

Il mondo scambia, ha scambiato il sesso per amore. Si è creata una gran confusione. Credendo che la voglia sessuale sia amore. Che la prosa sia poesia. Quanti maschi dopo aver fatto sesso con la propria partner si addormentano? La donna è vista quasi come un tranquillante. Non si eleva ne l'uomo nè la donna. Perchè non amano entrambi nessuno dei due.

Sono attratti dal sesso. Sono attratti dalla prosa erotica, non dalla poesia. Non dall'amore. Peggio ancora se risultano attratti dalla materialità, ossia dai soldi dal vivere bene. Cosi non ci si eleva mai. Si cade nel profondo-fondo della sessualità e del materialismo. Dove la donna da il suo forte contributo egoistico. Non tenendo conto della sensibilità di certi uomini.

Poi quando sento e leggo notizie di donne uccise, violentate... beh... se non ci si eleva, se non si fa vincere l'amore che è Dio, i risultati sono e saranno sempre questi.

Inoltre ci tengo a dire che una persona infelice da sola, che si sposa con un'altra a sua volta infelice, non potranno MAI generare una coppa felice. Poiché 2+2 purtroppo fa sempre 4.