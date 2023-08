il brano in promozione radiofonica.

Giorgia Malune, classe 1998, nasce in Sardegna, in un paesino in provincia di Nuoro. Sin da bambina si mostra appassionata del canto, tanto da partecipare a varie serate musicali paesane e concorsi canori locali. A 11 anni inizia a frequentare il liceo musicale, nel quale ha la possibilità di studiare la musica e diplomarsi in canto lirico. Sempre in questi anni prende lezioni di flauto traverso per cinque anni. Nel 2015 inizia a frequentare un'accademia privata di canto moderno nel quale perfezionerà la tecnica vocale. Frequenta diverse Masterclass di canto, in particolare una svolta da Maria Grazia Fontana e una svolta da Antonio Vandoni e nello stesso periodo frequenta un corso sull'uso dell' autotune e vocal tract.

Nel 2020 partecipa al concorso canoro "il Pilone d'oro" nel quale è stata scelta per rappresentare la sua regione ( inoltre è stata scelta nuovamente per l'edizione del 2023). Nel 2017 e 2018 partecipa alle selezioni per" Amici" e " X Factor" riuscendo a passare solo alla seconda fase

Nel 2020 esce il suo primo singolo "Nella mia testa" e a seguire nel 2021 pubblica il secondo singolo " Tasche vuote". Entrambi pubblicati su tutti gli store digitali

Il 14 luglio 2023 pubblica sotto il nome artistico di ARYA il singolo SPERICOLATA LA VITA, scritto da Giuseppe Macchitella. Il brano è un classico tormentone estivo, dalle sonorità moderne. La voce calda dell’artista incuriosirà l’ascoltatore, abituato a voci ben diverse su questa tipologia di brano. Arya è attualmente in promozione ovunque.