OpenAI starebbe sviluppando una piattaforma social innovativa, incentrata sull’integrazione profonda dell’intelligenza artificiale. Secondo le anticipazioni emerse nei giorni scorsi, il progetto prevederebbe un ecosistema in cui ChatGPT non è solo un assistente, ma una parte attiva delle interazioni, capace di generare, suggerire e modificare contenuti in tempo reale.

Ad analizzare questo possibile nuovo scenario è Lorenzo Perucci, autore di iTech Podcast, tra i primi in Italia ad affrontare in modo critico e approfondito le implicazioni del progetto.

Nell’ultimo episodio del podcast, Perucci ricostruisce il contesto strategico dietro la scelta di OpenAI: la necessità crescente di fonti dati proprietarie, il distacco da piattaforme come Reddit e X, e il desiderio di costruire un ecosistema totalmente controllato e alimentato dall’IA.

La puntata evidenzia anche i potenziali rischi legati a una piattaforma social dove ogni contenuto passa attraverso filtri algoritmici e l’intelligenza artificiale diventa parte integrante dell’esperienza: dalle implicazioni sulla privacy alla standardizzazione della comunicazione online.

Con il suo approccio tecnico ma accessibile, Lorenzo Perucci offre uno sguardo lucido su ciò che potrebbe diventare il futuro dell’interazione digitale. L’episodio si inserisce in un percorso di divulgazione che ha reso iTech Podcast un punto di riferimento per chi vuole comprendere le evoluzioni dell’IA e del mondo tech.

L'episodio completo è disponibile su Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e Amazon Music.