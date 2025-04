Lorenzo Perucci, content creator e divulgatore tech, ha pubblicato un nuovo video che sta già facendo discutere gli appassionati del mondo Apple. Il tema? I possibili cambiamenti in arrivo con la linea iPhone 17, tra evoluzioni del design, upgrade tecnici e scelte che potrebbero dividere il pubblico.

Nel video – disponibile su YouTube – Perucci esplora in dettaglio tutti i rumor più attendibili legati alla prossima generazione di iPhone, attesa per il settembre 2025. Una panoramica chiara e coinvolgente, pensata per chi vuole farsi un’idea concreta su cosa aspettarsi (e cosa temere).

Quattro modelli in arrivo, con qualche sorpresa

Secondo quanto raccolto da Lorenzo Perucci, Apple sarebbe pronta a rimescolare le carte. Oltre ai classici modelli base, Pro e Pro Max, farebbe il suo debutto l’iPhone 17 Air, che prenderebbe il posto del Plus, con uno schermo più grande ma specifiche tecniche da “via di mezzo”.

Il Pro Max, invece, potrebbe essere ribattezzato iPhone 17 Ultra, proseguendo una tendenza già vista con Apple Watch.

Le novità principali secondo Perucci:

Fotocamere posteriori tutte da 48MP, anche su ultra-wide e teleobiettivo

Selfie cam migliorata: da 12 a 24MP

Batteria più grande grazie a un leggero aumento di spessore

Chip A19 Pro e ben 12GB di RAM, per prestazioni top

Nuovo colore Sky Blue e materiali in titanio e vetro

Design rinnovato: bordi più morbidi e Dynamic Island più piccola

Ma non mancano i lati controversi: l’aumento del peso, i prezzi più alti e la possibile confusione dovuta ai nuovi nomi dei modelli.

Perché guardare il video?

Il video non si limita a elencare le specifiche, ma offre analisi, contesto e riflessioni su cosa queste scelte significhino davvero per gli utenti Apple. Una guida utile e informata per orientarsi tra hype e aspettative reali.

📺 Il video è disponibile qui: Guarda il video completo su YouTube