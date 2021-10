Alla fine anche stavolta il Napoli è riuscito a portare a casa l'ennesima vittoria in campionato, l'ottava in altrettante giornate di campionato, battendo al Maradona il Torino per 1-0 in una partita avvincente e incerta fino al fischio finale.

Il gol del Napoli è arrivato all'81' con il solito Osimhen che è volato in cielo per colpire di testa la palla fornitagli da un fortunoso rimpallo, a seguito di un rinvio di un giocatore del Torino, che si è trasformato in un assist perfetto, su cui Vanja Milinkovic-Savic nulla ha potuto.

Al 27' del primo tempo, a seguito di un intervento in area di Kone su Di Lorenzo, l'arbitro Sacchi assegna un rigore al Napoli che Insigne, come accaduto contro la Fiorentina, si fa parare. Rispetto a Dragowski, il portiere del Torino riesce però a trattenere la palla seppure in due tempi.

Al 59' del secondo tempo il Napoli ripropone, da calcio piazzato, la stessa identica azione che aveva permesso all'undici di Spalletti di aggiudicarsi la vittoria contro la Fiorentina. Di Lorenzo mette in rete di testa, ma il Var annulla per fuorigioco.

4 minuti dopo, lanciato da Osimhen, Lozano centra in pieno il palo alla destra di Milinkovic-Savic con un perfetto diagonale rasoterra.

Ma il Torino, a differenza di quanto il precedente resoconto potrebbe far credere, è vivo e gioca un buon calcio, tenendo sotto controllo la partita, senza rinunciare a farsi vedere in avanti, tanto da sfiorare il vantaggio in due occasioni con Brekalo. La prima al 65' dopo un uno due con Sanabria che lo mette a tu per tu con Ospina che con un gran intervento manda in angolo. La seconda pochi minuti dopo, al 70', quando con un intervento in scivolata manda la palla sopra la traversa.

Dopo lo svantaggio il Torino si riversa in area, ma sena riuscire a preoccupare più di tanto Ospina, anche se il Napoli ha chiuso in affanno.

Grazie a questa vittoria il Napoli si riporta in testa al campionato con 24 punti e diventa l'unica squadra dei maggiori cinque campionati europei 2021/22 ad aver vinto tutte le partite finora disputate, mentre il Torino rimane fermo ad 8 punti, al 12° posto.





Crediti immagine: twitter.com/sscnapoli/status/1449799024844943365