Al YC Fino Garden di Porto Rotondo approda lo chef d'eccezione Ezio Gritti (nella foto) a completare il format vincente della Fino Crew per un'esperienza multisensoriale nel massimo del confort e del relax.

Il nuovo locale della Fino Crew (Finetti, Becchetti e Mainardi), YC Fino Garden, si sta rilevando come la vera novità dell'entertainment di Porto Rotondo, in Sardegna. Una splendida terrazza con un giardino meraviglioso posizionata proprio sulla spiaggia del Molo Di Levante, uno spazio d'eccellenza in cui il tramonto è mozzafiato.

La colonna sonora è di grandissima qualità, orchestrata dal dj resident Andrea Gambardella e arricchita dalla presenza settimanale di Bruno Bolla, protagonista ogni sabato, mentre Nello Simioli è in console il venerdì. La musica, sempre accuratamente selezionata, è diffusa da un impianto audio d'alta qualità.

E soprattutto, l'offerta food è stata affidata alle sapienti mani di Ezio Gritti. E' uno chef di fama mondiale, che oltre ad aver conseguito la prestigiosa Stella Michelin ha pubblicato importanti libri di ricette, girando il mondo e arricchendo il suo sapere nella fusione degli elementi base della cucina di culture molto diverse tra loro. Le caratteristiche fondamentali che fanno di questo personaggio un'icona rivoluzionaria di stile e qualità, sono semplicità, concretezza, impegno, eleganza, fantasia.

I piatti che si possono gustare allo YC Fino Garden sono perfetti per un fantastico aperitivo ma anche, una cena informale a base di pesce freschissimo elaborato in modo unico. E' una vera e propria esperienza gastronomica. Il successo del "Garden" è dovuto al mix di una serie di elementi vincenti: particolarità della location; su questa terrazza si respira aria di libertà nel massimo del confort e sicurezza.

Tra l'altro, in un momento in cui i consigli di tutela della salute sembrano essere dimenticati, a YC Fino Garden c'è il giusto distanziamento tra i tavoli. Ed è possibile stare comodamente seduti su divani avvolgenti completamente all'aperto, sotto le stelle. Tutto questo rende magico e rilassante il momento aperitivo, la cena e anche il dopo cena, il momento perfetto per sorseggiare ottimi cocktail e vini d'eccezione.

L'ospitalità è garantita dalla supervisione di Philippe Renault, uno che la sa lunga sulla nightlife smeraldina e internazionale, un personaggio capace di attrarre a se il meglio del Jet set vacanziero.

YC Fino Garden

Molo di Levante 0725 Porto Rotondo (SS)

Info e prenotazioni 3425539991

https://www.instagram.com/yc_finogarden/