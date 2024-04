L'Unione europea sta compiendo un altro passo importante nella riduzione delle emissioni dei trasporti adottando la Dichiarazione europea sul ciclismo. A margine del Consiglio europeo informale sui trasporti, Adina Valean, commissaria ai Trasporti, ha siglato la dichiarazione insieme a Karima Delli, presidente della commissione trasporti del Parlamento europeo e Georges Gilkinet, vice primo ministro del Belgio.

La dichiarazione riconosce la bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile, accessibile e conveniente, con un forte valore aggiunto per l'economia dell'UE. Comprende impegni chiari, come reti ciclabili sicure e coerenti nelle città, migliori collegamenti con i trasporti pubblici e parcheggi sicuri e l'accesso ai punti di ricarica per le biciclette elettriche. Tali impegni saranno assunti a livello comunitario, nazionale, regionale e locale. Questi sono tutti elementi necessari per migliorare la qualità e la quantità delle infrastrutture ciclistiche negli Stati membri e per rendere la bicicletta più attraente per le persone.

Basata su una proposta lanciata dalla Commissione europea nell'ottobre 2023 e in risposta alle richieste del Parlamento europeo e degli Stati membri, la dichiarazione costituisce un impegno politico comune e una bussola strategica per le politiche e le iniziative esistenti e future legate al ciclismo.

La Commissaria per i Trasporti, Adina Valean , ha dichiarato: "Riconosciamo i molteplici vantaggi della bicicletta: riduce l'inquinamento, allevia la congestione urbana e promuove stili di vita più sani. Inoltre, la bicicletta è una pietra angolare dell'industria europea, stimola l'innovazione e la crescita e crea contesti locali di alta qualità. posti di lavoro. L'adozione della bicicletta è in linea con la strategia industriale dell'UE e i suoi obiettivi."

Quello di oggi "è il D-Day per la bicicletta", ha evidenziato l'eurodeputata Karima Delli...

Victoire 💚



Quelle fierté de signer la 1ère stratégie industrielle du #vélo🚲



Nous construisons l'Europe du vélo :

✅création d'1 million d'emplois verts

✅des vélos Made in Europe 🇪🇺

✅ ➕ d'investissements dans les infrastructures (pistes, parkings sécurisés….) pic.twitter.com/xG93c7GDSC — Karima Delli (@KarimaDelli) April 3, 2024

Proprio l'Europarlamento lo scorso anno aveva adottato una risoluzione per lo sviluppo di una strategia europea per la mobilità ciclistica, esortando la Commissione Ue a indicare il 2024 come l'anno europeo della bici.