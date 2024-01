Oggi, sotto la mia direzione, le forze militari statunitensi, insieme al Regno Unito e con il sostegno di Australia, Bahrein, Canada e Paesi Bassi, hanno condotto con successo attacchi contro una serie di obiettivi nello Yemen utilizzati dai ribelli Houthi per mettere in pericolo la libertà di navigazione in uno dei corsi d'acqua più vitali del mondo.Questi attacchi sono la risposta diretta agli attacchi Houthi senza precedenti contro navi marittime internazionali nel Mar Rosso, compreso l’uso di missili balistici antinave per la prima volta nella storia. Questi attacchi hanno messo in pericolo il personale statunitense, i marinai civili e i nostri partner, messo a repentaglio il commercio e minacciato la libertà di navigazione. Più di 50 nazioni sono state colpite da 27 attacchi al trasporto marittimo commerciale internazionale. Equipaggi provenienti da più di 20 paesi sono stati minacciati o presi in ostaggio in atti di pirateria. Più di 2.000 navi sono state costrette a deviare di migliaia di miglia [la loro rotta, ndr] per evitare il Mar Rosso, il che può causare settimane di ritardi nei tempi di spedizione dei prodotti. E il 9 gennaio, gli Houthi hanno lanciato il loro più grande attacco fino ad oggi, prendendo di mira direttamente le navi americane.La risposta della comunità internazionale a questi attacchi sconsiderati è stata unita e risoluta. Il mese scorso, gli Stati Uniti hanno lanciato l’operazione Prosperity Guardian, una coalizione di oltre 20 nazioni impegnate a difendere il trasporto marittimo internazionale e a scoraggiare gli attacchi Houthi nel Mar Rosso. Ci siamo inoltre uniti a più di 40 nazioni nel condannare le minacce degli Houthi. La settimana scorsa, insieme a 13 alleati e partner, abbiamo lanciato un avvertimento inequivocabile [affermando] che i ribelli Houthi ne avrebbero sopportato le conseguenze se i loro attacchi non fossero cessati. E ieri, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione che chiede agli Houthi di porre fine agli attacchi contro le navi mercantili e commerciali.L’azione difensiva di oggi fa seguito a questa vasta campagna diplomatica e ai crescenti attacchi dei ribelli Houthi contro le navi commerciali. Questi attacchi mirati sono un chiaro messaggio che gli Stati Uniti e i nostri partner non tollereranno attacchi al nostro personale, né permetteranno ad attori ostili di mettere in pericolo la libertà di navigazione in una delle rotte commerciali più critiche del mondo. Non esiterò a prendere ulteriori misure per proteggere il nostro popolo e il libero flusso del commercio internazionale, se necessario.

Questo è quanto ha dichiarato ieri il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden a giustificazione dei bombardamenti effettuati dai militari americani e britannici sullo Yemen. In sostanza, un atto di guerra, giustificato dai governi di Australia, Bahrein, Canada, Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Regno Unito e Stati Uniti con la seguente dichiarazione:

Riconoscendo l’ampio consenso espresso da 44 paesi in tutto il mondo il 19 dicembre 2023, nonché la dichiarazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 1° dicembre 2023, che condanna gli attacchi Houthi contro navi mercantili e commerciali in transito nel Mar Rosso, i nostri governi hanno emesso una dichiarazione congiunta il 3 gennaio 2024, in cui si chiedeva la fine immediata degli attacchi illegali e si avvertiva che gli attori di tali attacchi sarebbero stati ritenuti responsabili qualora avessero continuato a minacciare vite umane, l’economia globale e il libero flusso del commercio nelle vie navigabili critiche della regione. Nonostante questo forte avvertimento, gli attacchi nel Mar Rosso sono continuati, incluso il lancio di numerosi missili e veicoli aerei di attacco unidirezionale contro le navi nel Mar Rosso il 9 gennaio 2024, comprese navi statunitensi e britanniche. Il 10 gennaio 2024, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato la UNSCR 2722, che condannava anche questi attacchi e chiedeva che cessassero.In risposta ai continui attacchi illegali, pericolosi e destabilizzanti degli Houthi contro le navi, comprese le navi commerciali, in transito nel Mar Rosso, le forze armate di Stati Uniti e Regno Unito, con il sostegno di Paesi Bassi, Canada, Bahrein e Australia, hanno condotto operazioni congiunte in conformità con il diritto intrinseco all’autodifesa individuale e collettiva, in linea con la Carta delle Nazioni Unite, contro una serie di obiettivi nelle aree dello Yemen controllate dagli Houthi. Questi attacchi di precisione avevano lo scopo di interrompere e degradare le capacità che gli Houthi utilizzano per minacciare il commercio globale e la vita dei marinai internazionali in una delle vie navigabili più critiche del mondo.Gli oltre due dozzine di attacchi degli Houthi contro navi commerciali da metà novembre costituiscono una sfida internazionale. L'azione di oggi ha dimostrato un impegno condiviso a favore della libertà di navigazione, del commercio internazionale e della difesa della vita dei marinai da attacchi illegali e ingiustificabili.Il nostro obiettivo resta quello di allentare le tensioni e ripristinare la stabilità nel Mar Rosso, ma lasciamo che il nostro messaggio sia chiaro: non esiteremo a difendere vite umane e a proteggere il libero flusso commerciale in una delle vie navigabili più critiche del mondo di fronte alle continue minacce.

Per "allentare le tensioni", utilizzando aerei e missili tomahawk, americani e britannici, la notte scorsa, hanno colpito via aria e via mare 16 postazioni Houthi, tra cui centri di comando, depositi di munizioni e sistemi di difesa aerea.

Gli Houthi hanno riportato che ha causato cinque vittime tra le loro fila

Il portavoce militare degli Houthi, Yahya Saree, ha dichiarato che sono stati 73 gli attacchi effettuati nel complesso da Stati Uniti e Regno Unito ed hanno causato 5 vittime. Inoltre, ha poi aggiunto che quanto accaduto è da considerarsi un palese atto di aggressione.

Stesso punto di vista degli Houthi è sostenuto dalla Russia, con il Cremlino che, tramite il portavoce Peskov, ha definito gli attacchi illegittimi dal punto di vista del diritto internazionale.

La Russia, accusata dall'Occidente di aver iniziato in Ucraina una guerra illegale, sostiene che l'attacco allo Yemen è avvenuto senza alcun mandato da parte delle Nazioni Unite ed è pertanto una "avventura" illegittima da parte degli Stati Uniti e dei suoi alleati.

Inutile aggiungere che Ansar Allah, nome formale degli Houthi, non si è lasciato certo scoraggiare. Il gruppo, che controlla la parte occidentale dello Yemen compreso lo stretto di Bab al-Mandeb che sfocia nel Mar Rosso e che sta combattendo per conquistare il resto del territorio contro il governo riconosciuto a livello internazionale, non si è certo detto intimidito dagli attacchi e ha dichiarato che continuerà a ostacolare il traffico delle navi collegate a Israele e che risponderà all'aggressione della scorsa notte. Ansar Allah è stretto alleato dell'Iran.

BREAKING: YEMENI HOUTHI OFFICIAL STATEMENT



Ansar Allah Houthis;



“All American-British interests have become legitimate targets in response to their direct and declared aggression.” pic.twitter.com/LV01iXREKv — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) January 12, 2024

Per ultimo, non bisogna dimenticare la grottesca e tragica ironia che sta alla base di quanto accaduto.

Americani ed inglesi, paladini della giustizia, della libertà e dei diritti umani sostengono di non voler assolutamente allargare il conflitto in Medio Oriente e per far ciò bombardano il territorio controllato da un gruppo di ribelli collegato all'Iran perché finora non hanno consentito il transito nel Mar Rosso a 27 navi commerciali in risposta all'invasione della Striscia di Gaza da parte di Israele.

Allo stesso tempo, americani e inglesi sostengono la legittimità di Israele di commettere un genocidio a Gaza, radendo al suolo la Striscia e sterminandone i suoi residenti di cui finora ne sono stati uccisi quasi 24mila e feriti circa 60mila. In pratica per Biden e Sunak una trentina di navi valgono più della vita di decine di migliaia di palestinesi, neonati compresi.