L'11 e il 12 ottobre a Roma si tiene presso l’Auditorium Loyola lo European Regional Meeting Open Government Partnership (OGP), istituzione che riunisce 77 governi e migliaia di esponenti della società civile.

L’OGP promuove i temi di governance democratica, inclusiva e responsabile e, insieme ai Governi di Italia ed Estonia, organizza l’evento romano che riunisce i rappresentanti istituzionali dei paesi partner, membri della società civile, esponenti del mondo accademico e giornalistico a vario titolo coinvolti nelle tematiche del “governo aperto”, per un confronto sui processi democratici, sulle procedure e i sistemi di governo e amministrazione delle democrazie e sulle modalità per renderli più trasparenti, inclusivi, partecipativi e responsabili. Secondo il Rapporto sulla democrazia 2022 del V-Dem Institute, l'Europa ospita più di due terzi delle democrazie liberali del mondo.

Tuttavia, il rapporto rileva quanto la democrazia si sia indebolita in tutti i paesi negli ultimi dieci anni, tranne che in pochi casi. Sebbene le cause siano molteplici e complesse e, spesso specifiche per ogni paese, il rapporto ha anche identificato elementi comuni, tra cui una crescente polarizzazione causata dalla disinformazione, inclusa quella online, un’inesistente trasparenza a livello aziendale portata avanti da pochi e inaccessibile ai molti, e un diffuso fallimento nel coinvolgere significativamente il pubblico nel processo decisionale.

Open Government Partnership include oggi 77 membri nazionali, 106 locali e migliaia di organizzazioni della società civile e ha collaborato alla realizzazione di quasi 5000 riforme del governo aperto fino ad oggi.

Altri meccanismi includono l'adozione nel 2017 della Raccomandazione dell'OCSE sul governo aperto, che ha avviato un processo di armonizzazione della progettazione e attuazione delle politiche di governo aperto. L’incontro di Roma esplorerà se e come i meccanismi e le riforme di governo aperto possono crescere per affrontare le principali sfide ai valori democratici in Europa e oltre. Paola Pisano, Consigliere per l'Economia Digitale e l'Innovazione Tecnologica del Governo italiano, Taimar Peterkop, Segretario di Stato dell'Estonia e Paola Caporossi, co-fondatrice e Presidente ad honorem della Fondazione Etica hanno aperto i lavori dell’incontro di Roma.