Dopo il consueto opening party del weekend del 13 luglio, il giovedì Frìo, al MOLO Brescia il fine settimana si annuncia decisamente caldo. E non certo solo per le temperature.



Venerdì 14 luglio al MOLO Brescia va invece in scena, per la serie Friday Format, un atteso party firmato Vida Loca. La notte si accende da tempo in tutto Mediterraneo grazie agli eccezionali dj di Vida Loca (ad esempio Giulia Alberti e Tommy Luciani), al corpo di ballo di altissimo livello e a un mix di emozioni che danzano al ritmo del pop, delle hit e dei suoni latini che stanno facendo ballare il mondo in questo momento. Tutto questo è Vida Loca. Mentre chi balla si scatena sul dancefloor, sul palco del #Costez prendono vita spettacoli di altissima qualità. Vida Loca, in poche parole, è un musical imperdibile che ti fa ballare senza sosta. Questa festa, che si tiene in tutta Italia, si accende ogni venerdì al Matis di Bologna nelle serate invernali, mentre il sabato gli artisti di VL si spostano al Peter Pan di Riccione (RN) per continuare a scatenare i fan. Il tour Vida Loca non conosce pause, con una scatenata esibizione in ogni stagione. D'estate, tra i locali simbolo in cui Vida Loca prende vita c'è la Villa delle Rose di Riccione… e nel pomeriggio spesso pure Papeete Beach a Milano Marittima.



Sabato 15 luglio al MOLO Brescia invece sul palco va il bolognese Ruddejay (nella foto), grande protagonista della scena musicale italiana e non solo. Rudeejay ha remixato brani di Martin Solveig, Bob Sinclar, Jonas Blue, Tujamo, Burak Yeter. Ha suonato in Europa, Asia ed America. Tra i suoi più grandi successi, le sue versioni di "The Rhythm is Magic", Children", "Show Me Love"... e pure l'avventura collettiva "The Drop", assieme a Tiësto, Da Brozz e Djs From Mars, senz'altro tra i progetti in studio di maggiore successo. Rudeejay è davvero una gemma preziosa del panorama dance italiano. Con la stessa carica ed intensità del giorno uno. Qui sta il segreto.