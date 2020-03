E’ stata presentata nella mattina di martedì 3 marzo 2020 la canzone “Cori Vivi – In Un Mondo Che”, scritta da Germano Bellavia, con Antonio Leone, Enzo Manzo e Maurizio Capone, per ricompattare l’ambiente attorno al Napoli e raccogliere fondi per l’Associazione Ciro Vive. Un progetto nato in onore della memoria di Ciro Esposito, il tifoso azzurro morto nel 2014 in seguito ad un colpo di pistola, fatto esplodere da un ultrà giallorosso, alla vigilia della finale di Coppa Italia.

La tragica vicenda non è stata strumentalizzata in alcun modo dalla famiglia, che ha scelto di reagire con coraggio e dignità evitando ogni forma di vendetta e portando avanti, per anni, un messaggio di pace tra le tifoserie calcistiche. A partire dal giorno del funerale di Ciro Esposito, cerimonia a cui hanno partecipato tifosi di squadre diverse ed esponenti delle varie istituzioni, passando anche attraverso la stampa.

Il titolo del brano “Cori Vivi – In Un Mondo che” si pone come obiettivo un’importante finalità: legare l’ambienti di Napoli con la sua squadra di calcio perché i risultati, in fondo, si raggiungono soltanto se si va nella stessa direzione. Cori, anagramma del nome Ciro, evoca l’insieme di persone, di voci e di persone, unite dall’amore per Napoli e il Napoli.

Il videoclip del brano è stato realizzato allo Stadio San Paolo. Per la sua realizzazione, sono stati coinvolti diverse personalità dello spettacolo, del giornalismo, della cultura partenopea. Tutti quanti hanno accolto con entusiasmo l’invito di Germano Bellavia a fare parte del coro. L’iniziativa è stata sostenuta anche dalla SSC Napoli, che ha donato 11 maglie da gioco da destinare alla raccolta dei fondi. Ogni protagonista del video, ovviamente, ha partecipato a titolo gratuito. Tutti i proventi della raccolta benefica verranno devoluti all’Associazione Ciro Vive, con la quale Antonella Leardi – madre di Esposito – porta avanti con impegno la memoria del figlio occupandosi, attraverso opere concrete, di dare sostegno ai più deboli. Si riconoscono nel video gli attori Adriano Pantaleo, Cosimo Alberti, Gennaro Silvestro, Edoardo Velo, il regista Stefano Amatucci e molti altri.

Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti Ciro Borriello, Assessore dello Sport del Comune di Napoli, gli attori Alberto Rossi, Angelo Di Gennaro, il musicista e interprete Maurizio Capone, oltre agli stessi Bellavia e Antonella Leardi.