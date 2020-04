Non sono previste esercitazioni militari in Sardegna nei prossimi giorni, l'Aeronautica Militare smentisce così la news riportata dall'Ansa il 5 aprile 2020 e poi rimbalzata anche da alcuni siti di informazione.

"Non sono in corso né tanto meno sono programmate esercitazioni militari aeree in Sardegna nei prossimi giorni".

La news della ripresa delle esercitazioni era stata diffusa anche da "Desk Aeronautico", un sito attendibile nel quale si poteva leggere nella sezione "avvisi ai naviganti" come "dal 6 aprile al 9 giugno 2020, da lunedì a giovedì, dalle 9.00 alle 21.00 e venerdì, dalle 9.00 alle 16 locali", si sarebbero svolte intense attività aeree militari sulla Sardegna per le quali saranno istituiti i seguenti corridoi ad hoc tra le aree R601 e R54". Corridoi, tra l'altro, indicati su una mappa della Sardegna con tanto di grafico.

Niente esercitazioni dunque, dato che i militari dell'Aeronautica come del resto i loro colleghi delle varie Forze Armate sono impegnati nel quotidianamente in prima linea con il trasporto di materiali e di pazienti, anche in bio-contenimento, oltre che nel fornire supporto logistico e di personale medico nel contrasto alla diffusione del contagio da coronavirus.