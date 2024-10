Secondo quanto dichiarato dalla portavoce del Pentagono Sabrina Singh la Corea del Nord ha inviato circa 10.000 soldati in Russia per essere impiegati contro le forze ucraine, dopo un addestramento già in corso, fin dalle prossime settimane.

La portavoce del Pentagono ha sottolineato che il Segretario alla Difesa Lloyd Austin ha pubblicamente dichiarato che i soldati nordcoreani impegnati in una guerra contro l'esercito ucraino saranno considerati combattenti e legittimi obiettivi militari.

Anche il segretario generale della NATO, Mark Rutte, si è espresso si è espresso al riguardo a seguito del briefing del Consiglio del Nord Atlantico:

"Questa mattina, una delegazione della Repubblica di Corea, stretto partner della NATO, ha informato il Consiglio del Nord Atlantico e gli altri nostri partner indo-pacifici, ovvero Australia, Giappone e Nuova Zelanda, sul crescente coinvolgimento della Corea del Nord nella guerra di aggressione illegale della Russia contro l'Ucraina. La delegazione comprendeva alti rappresentanti del National Intelligence Service e del Ministero della Difesa Nazionale della Repubblica di Corea. Gli alleati hanno anche condiviso le loro valutazioni di intelligence. Oggi, posso confermare che le truppe nordcoreane sono state inviate in Russia e che le unità militari nordcoreane sono state dispiegate nella regione di Kursk.Lo spiegamento di truppe nordcoreane rappresenta:

uno, una significativa escalation del coinvolgimento in corso della DPRK nella guerra illegale della Russia;

due, un'ennesima violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ;

e tre, una pericolosa espansione della guerra della Russia.

La NATO invita la Russia e la RPDC a cessare immediatamente tali azioni.L'approfondimento della cooperazione militare tra Russia e Corea del Nord è una minaccia sia per la sicurezza indo-pacifica che per quella euro-atlantica. Mina la pace nella penisola coreana e alimenta la guerra russa contro l'Ucraina. Pyongyang ha già fornito alla Russia milioni di proiettili e missili balistici che stanno alimentando un conflitto importante nel cuore dell'Europa e minando la pace e la sicurezza globali. In cambio, [il presidente] Putin sta fornendo alla Corea del Nord tecnologia militare e altro supporto per aggirare le sanzioni internazionali.Ciò sottolinea l'importanza delle democrazie che si uniscono per sostenere i nostri valori e affrontare le nostre sfide comuni alla sicurezza, ma lo spiegamento di truppe nordcoreane a Kursk è anche un segno della crescente disperazione di Putin. Oltre 600.000 soldati russi sono stati uccisi o feriti nella guerra di Putin, e lui non è in grado di sostenere il suo assalto all'Ucraina senza il supporto straniero. Questo perché gli ucraini stanno reagendo con coraggio, resilienza e ingegno.Gli alleati della NATO continueranno a sostenere un'Ucraina libera e democratica, perché la sicurezza dell'Ucraina è la nostra sicurezza. Oggi abbiamo discusso della necessità di rafforzare ulteriormente il supporto militare all'Ucraina. Stiamo consultando attivamente all'interno dell'Alleanza, con l'Ucraina e con i nostri partner indo-pacifici su questi sviluppi e continuiamo a monitorare attentamente la situazione".

Indignazione a parte, NATO e USA, di concreto, non sembrano voler fare alcunché per rispondere alla mossa di Putin in quella che, di fatto, non è più una guerra regionale.





Crediti immagine: NATO