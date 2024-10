Tragedia a Senorbì: Lorenzo Salis, 29 anni, è morto dopo essere caduto in casa mentre effettuava dei lavori con il padre.



L’incidente è avvenuto nella giornata di ieri. Salis è precipitato da un solaio alto circa tre metri mentre era impegnato in un intervento edile nell’abitazione di famiglia in via Umbria.

I soccorritori, giunti immediatamente sul luogo dell'incidente, non sono riusciti a rianimarlo e hanno potuto solo dichiarare il decesso, causato dalle ferite riportate.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Senorbì per eseguire i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.La vittima lascia due bambini.