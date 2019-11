L'annuncio delle candidature agli Hollywood Critics Association Awards unitamente ai verdetti degli Hollywood Film Awards offrono un tassello in più sull'andamento dell'Award Season, la Stagione dei Premi, che precede annualmente la Notte degli Oscar, consentendoci di aggiornare le nostre previsioni sulla categoria Miglior Attrice.

Rispetto a quelle redatte nel mese di settembre e ottobre cambiano leggermente con Renee Zellweger salda in pole position per la sua interpretazione nel biopic Judy sulla vita artistica e privata di Judy Garland. La inseguono Charlize Theron per Bombshell e Scarlett Johansson per Marriage Story.