L'Oscar per la categoria Miglior colonna sonora potrebbe essere assegnato quest'anno al talentuoso Justin Hurwitz per la partitura musicale di Babylon, dato che per questa pellicola ha vinto il maggior numero di premi assegnati dalle associazioni dei critici americani oltre al Golden Globe e all'HCA Film Award.

A rendere incerto il pronostico ci pensano due film: il pluripremiato Everything Everywhere All At Once che ha dalla sua parte il supporto dei professionisti del settore (SLC Award, Variety Artisan Award) e il film tedesco All Quiet on The Western Front che ha vinto recentemente il BAFTA per la miglior colonna sonora.