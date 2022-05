In occasione della Giornata dell'Europa, quest'oggi ha concluso i suoi lavori a Strasburgo la Conferenza sul futuro dell'Europa, presenti la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, il Presidente Emmanuel Macron a nome della Presidenza del Consiglio e la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

I tre hanno ricevuto dai Copresidenti del Consiglio Direttivo della Conferenza la relazione finale incentrata su 49 proposte che includono obiettivi concreti e più di 320 misure che le istituzioni dell'UE devono seguire su nove temi: cambiamento climatico e ambiente; salute; un'economia più forte, giustizia sociale e posti di lavoro; UE nel mondo; valori e diritti, stato di diritto, sicurezza, trasformazione digitale, democrazia europea, migrazione, istruzione, cultura, gioventù e sport.

Queste le parole di commento del presidente Macron: "Attraverso le crisi che abbiamo attraversato collettivamente negli ultimi anni, l'Europa è cambiata. Dobbiamo continuare questo sviluppo e garantire che l'Unione sia all'altezza delle aspirazioni e delle aspettative espresse dai cittadini. La Conferenza sul futuro dell'Europa, che chiudiamo oggi, è un esercizio unico e di portata senza precedenti, una boccata d'aria fresca per il nostro continente. Le sue conclusioni costituiscono una ricchissima fonte di proposte, che ciascuna istituzione deve esaminare nell'ambito delle proprie competenze. Il Consiglio avrà modo di esprimersi nelle prossime settimane. Poiché questo esercizio sta volgendo al termine sotto la Presidenza francese, ringrazio le precedenti presidenze per il loro impegno e sono lieto di consegnare il seguito da dare alle conclusioni della Conferenza alle presidenze ceca e svedese".

Così, invece, si è espressa Roberta Metsola: "I cittadini, in particolare i giovani, sono al centro della nostra visione per il futuro dell'Europa. Hanno direttamente plasmato i risultati della Conferenza. Siamo in un momento decisivo dell'integrazione europea e nessun suggerimento di cambiamento dovrebbe essere off-limits. Non dovremmo aver paura di scatenare il potere dell'Europa per cambiare in meglio la vita delle persone".

Infine, il commento di Ursula von der Leyen:

"Democrazia, pace, libertà individuale ed economica. Questo è ciò che l'Europa rappresenta oggi, quando la guerra infuria di nuovo nel nostro continente. Questo è al centro della Conferenza sul futuro dell'Europa. L'Unione europea deve continuare a soddisfare le aspettative dei cittadini europei. Oggi, il loro messaggio è stato ricevuto forte e chiaro. E ora è il momento di consegnarlo.Già il prossimo mese, definiremo ciò che è necessario per dare vita alle tue proposte e rispondere nel miglior modo possibile. In alcuni settori, le vostre proposte ci danno una spinta per accelerare i lavori già in corso, ad esempio sul Green Deal europeo o sul rendere la società più equa. Ciò significa accelerare i negoziati sul pacchetto Fit for 55 in modo da poter aumentare le energie rinnovabili, poter risparmiare energia e infine liberarci dai combustibili fossili. Deve essere così. E significa fare in modo che la nostra proposta sul salario minimo diventi legge perché il lavoro paghi per tutti.In altre aree, abbiamo già iniziato il lavoro che ci hai chiesto. Il gruppo di lavoro sulla salute, ad esempio, ha proposto di creare uno spazio europeo dei dati sanitari, che faciliterebbe lo scambio di dati sanitari a livello transfrontaliero. La mia Commissione si è pronunciata in merito la scorsa settimana con una proposta. E nelle prossime settimane e mesi presenteremo le proposte che ci sono state avanzate. Ad esempio, ripristinare la nostra natura, ridurre i rifiuti provenienti dagli imballaggi o vietare l'ingresso nel nostro mercato europeo di prodotti realizzati con il lavoro forzato. Su tutte queste idee urgenti, esamineremo in dettaglio le proposte in modo da poter soddisfare al meglio le richieste.Il punto è che c'è già molto che possiamo fare senza attendere oltre. E questo vale anche per quelle raccomandazioni che avranno bisogno del nostro intervento. Quindi, per assicurarmi di agire rapidamente, annuncerò le prime nuove proposte nel mio discorso sullo stato dell'Unione già a settembre. Ma, miei concittadini europei, anche al di là di questo, c'è bisogno di andare oltre. Ad esempio, ho sempre sostenuto che il voto all'unanimità in alcune aree chiave semplicemente non ha più senso se vogliamo essere in grado di muoverci più velocemente. O che l'Europa dovrebbe svolgere un ruolo maggiore – ad esempio, nella salute o nella difesa, dopo l'esperienza degli ultimi due anni. E dobbiamo migliorare il modo in cui funziona la nostra democrazia su base permanente. Voglio essere chiaro che sarò sempre dalla parte di coloro che vogliono riformare l'Unione europea per farla funzionare meglio.Il punto è che ci è stato detto dove si desideri che l'Europa vada. E ora spetta a noi prendere la via più veloce in tal senso, utilizzando tutti i limiti di ciò che possiamo fare all'interno dei Trattati oppure, sì, modificando i Trattati se necessario".

Europe is a dream.



And it shines brightest in the eyes of all those young Ukrainians who have a found a refuge in Europe.



The future of Europe is your future. The future of our democracy is the future of your democracy. #TheFutureIsYours pic.twitter.com/wnyMJygWsI — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 9, 2022

Inoltre la von der Leyen non ha dimenticato la questione Ucraina...

"L'Europa è un sogno. È sempre stata un sogno. Un sogno nato dalla tragedia.Ma oggi, quel sogno brilla più luminoso, non solo qui in questo luogo storico. Brilla più luminoso nei cuori e nelle menti delle persone di Kyiv e Kharkiv, di Odessa e Mariupol. Risplende di più nel coraggio di quelle famiglie e di quei giovani rinchiusi nelle metropolitane e negli scantinati. Risplende nel coraggio di coloro che piangono le atrocità insensate e insensate a Bucha, a Irpin e in ogni villaggio e città ucraina colpiti dalla guerra. E brilla di più agli occhi di tutti quei giovani ucraini che hanno trovato rifugio in Europa, in una casa lontano dalla propria. Quelle persone, miei concittadini europei, – giovani e meno giovani – sono disposte a combattere e a morire per il loro futuro e per quel sogno di Europa. Quel sogno che è sempre esistito e che deve continuare ad esistere.Quindi, voglio concludere con un messaggio. Questa mattina ho avuto un incontro in videoconferenza con il presidente Zelenskyy. Ha voluto consegnarmi virtualmente le sue risposte al questionario della Commissione per il processo di adesione a cui si è candidato. Sono più di 5.000 pagine che mi ha consegnato. E quindi, voglio dare un messaggio molto speciale ai nostri amici e familiari ucraini. Il futuro dell'Europa è anche il vostro futuro. Il futuro della nostra democrazia è anche il futuro della vostra democrazia. 72 anni fa, la guerra in Europa è stata sostituita con qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo. Prima Comunità, oggi Unione. Era il giorno in cui iniziava il futuro. È un futuro che scriviamo insieme da allora, come architetti e costruttori d'Europa. E la prossima pagina, cari amici ucraini, ora la scrivete voi. Da noi. Da tutti noi, insieme.Slava Ukraini. Viva l'Europa".