Da apprendista a leader: Mauro Milani racconta il mondo della pellicceria Made in Italy

Introduzione

Nel cuore del Veneto, una tradizione che si tramanda da generazioni si rinnova sotto l’attenta guida di Mauro Milani, imprenditore e artigiano che ha saputo reinventare il settore della pellicceria italiana. Con oltre 40 anni di esperienza e una passione incrollabile, Milani ha costruito un marchio che unisce l’eleganza della tradizione all’innovazione moderna.

In questa intervista esclusiva, ci svela il suo percorso, le sfide affrontate e le sue ambizioni per il futuro, portando alla luce un settore spesso frainteso e mostrando come la pelliccia possa essere sinonimo di stile, sostenibilità e durata senza tempo.



Signor Milani, può raccontarci come è iniziata la sua carriera nel mondo della pellicceria?

Il mio percorso nel mondo della pellicceria ha avuto inizio nel 1986, quando iniziai a lavorare in una delle principali pelliccerie del Veneto. Le mie prime mansioni riguardavano l'assortimento delle pelli e la modellistica, per poi proseguire con la vendita e il rapporto con il cliente, ambiti che mi hanno appassionato e nei quali ho trovato la mia vera vocazione. Dopo 30 anni di lavoro presso questa nota pellicceria veneta, ho deciso di intraprendere la mia strada. Oggi sono proprietario della pellicceria Mauro Milani di Castelfranco Veneto.

Quali sono le principali sfide che ha affrontato nel coniugare tradizione e innovazione nel suo lavoro?

Nel corso della mia esperienza, oramai quarantennale, ho assistito al cambiamento del settore: prima era molto esclusivo e tradizionalista, mentre oggi cerchiamo di rivolgerci a una platea più ampia e dinamica. Questo ha richiesto un grande sforzo per coniugare la tradizione artigianale con le esigenze di una vita moderna e pratica.

Come definirebbe la filosofia alla base delle sue creazioni?

Dal 2017, quando ho avviato la mia attività imprenditoriale, ho sempre messo al centro la qualità del materiale, che scelgo personalmente, e l’attenzione al cliente. Per me, la pelliccia non è un capo datato, ma un’espressione di stile, di eleganza contemporanea, un pezzo senza tempo che può vivere mille vite.

In che modo la produzione Made in Italy influisce sulla qualità dei suoi capi?

Per me è fondamentale la qualità delle pelli e dei materiali che utilizziamo in ogni fase della lavorazione. Grazie al nostro laboratorio interno, curato da artigiani esperti, possiamo garantire standard altissimi e un’attenzione al dettaglio che è tipicamente italiana.

Quali materiali predilige nella realizzazione delle sue pellicce e perché?

Nel nostro laboratorio prediligiamo materiali naturali, sia per il pellame che per i tessuti. Proponiamo non solo pellicce, ma anche cappotti in cashmere e lane di alta qualità. Questa scelta riflette la nostra filosofia: materiali naturali e pregiati durano per sempre.

Come riesce a mantenere l'unicità e l'esclusività dei suoi prodotti in un mercato così competitivo?

Cerchiamo di distinguerci puntando su materie prime di altissima qualità e su una cura maniacale per ogni dettaglio. Da noi, l’attenzione al cliente è totale, dal primo contatto fino alla personalizzazione del capo.

Può parlarci dell'importanza dell'artigianalità nel suo processo produttivo?

Nel nostro settore, l’artigianalità è ciò che fa davvero la differenza. Nel nostro laboratorio realizziamo capi su misura, adattati alle esigenze di ogni cliente. Inoltre, ci occupiamo di dare nuova vita a pellicce usate, un servizio molto richiesto che permette di preservare il valore affettivo di capi con 30 o 40 anni di storia.

Quali sono le tendenze attuali nel settore della pellicceria e come si inseriscono le sue collezioni in questo contesto?

Oggi la pelliccia è diventata un capo versatile: si indossa ovunque, al supermercato come a teatro. Deve essere dinamica, giovane e capace di adattarsi a ogni occasione, riflettendo la personalità di chi la indossa. Nel nostro negozio proponiamo capi che incarnano proprio questo spirito.

Come vede il futuro della pellicceria italiana e quale ruolo intende avere in esso?

Le nuove generazioni stanno riscoprendo il valore del ciclo ecologico della pelliccia, apprezzando i capi che durano per sempre. Questo mi dà molta speranza per il futuro. Credo che sia importante educare il pubblico a fare scelte più consapevoli, preferendo capi naturali e duraturi rispetto a materiali sintetici che danneggiano l’ambiente.

Quali consigli darebbe a un giovane imprenditore che desidera intraprendere una carriera simile alla sua?

Consiglierei di avere molta pazienza e fiducia, perché questo è un settore complesso e pieno di sfide. Tuttavia, le soddisfazioni possono essere enormi e ripagare tutti gli sforzi.



L’esperienza e la visione di Mauro Milani rappresentano un faro per il futuro della pellicceria italiana. Con un’attenzione unica alla qualità, all’artigianalità e alla sostenibilità, ha dimostrato che innovare rispettando la tradizione non solo è possibile, ma è la chiave per il successo.

“Mauro Milani: dove la tradizione italiana incontra l’eleganza del futuro.”