Le primissime previsioni che vengono redatte due mesi dopo l'assegnazione degli Oscar più che prevedere i favoriti, riflettono le aspettative della critica americana verso i titoli che hanno un maggior potenziale in chiave premi.

Queste previsioni iniziali non si basano solo sulla loro intrinseca qualità o sulle aspettative degli addetti ai lavori, ma soprattutto sull'entità delle campagne promozionali che gli Studios intendono lanciare per spingere i propri film. È proprio in base a questi investimenti strategici che possiamo anticipare quali pellicole avranno una maggiore visibilità e una più forte spinta mediatica nel corso della prossima Stagione dei Premi.

Teniamo bene a mente che molti di questi potenziali protagonisti fanno spesso la loro comparsa in eventi chiave del circuito cinematografico internazionale, come i prestigiosi festival di Cannes, Venezia, Telluride e Toronto, fungendo da trampolino di lancio cruciale per la loro corsa agli Oscar.