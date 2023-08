La Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro, conosciuta con il nome di Safetyplayers, sta per compiere un passo straordinario nell'ambito della sensibilizzazione per la sicurezza sul lavoro, attraverso una serie di eventi unici e coinvolgenti in tutta Italia. Questi appuntamenti rappresentano un ponte tra lo sport e la promozione dei valori fondamentali della sicurezza sul lavoro, dimostrando che il campo da gioco può diventare un palcoscenico per un messaggio sociale cruciale.

HSE EUROPE CUP 2023 – Roma, 09 settembre, Trastevere Stadium

Un evento senza precedenti è in procinto di prendere vita: l'HSE CUP, il Quadrangolare di Calcio per la Sicurezza sul Lavoro. Questo torneo eccezionale si terrà presso il Trastevere Stadium di Roma il 9 settembre 2023, con il calcio d'inizio alle ore 9:00. L'evento è stato pensato come una vetrina europea per la sensibilizzazione sulla sicurezza sul lavoro.

La peculiarità dell'HSE CUP risiede nell'opportunità di unire quattro squadre nazionali, ognuna rappresentante di un settore chiave della società italiana. Queste squadre si sfideranno in partite amichevoli di calcio a 11, in cui la competizione si fonderà con la promozione della consapevolezza e dell'importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'evento avrà un programma accuratamente studiato per coinvolgere il pubblico e comunicare il messaggio in modo efficace. Dopo l'apertura delle porte alle 9:00, le associazioni coinvolte si presenteranno e i giocatori si prepareranno a scendere in campo. Momenti formali, come i saluti istituzionali e l'esecuzione dell'inno nazionale, aggiungeranno un tocco solenne alle 9:45.

Le partite avranno luogo a partire dalle 10:00 e si svilupperanno in due tempi da circa 20 minuti ciascuno, per un totale di circa 40 minuti. L'entusiasmo sarà palpabile mentre le squadre si sfideranno nelle seguenti partite:

10:00-10:50: Nazionale Sicurezza sul Lavoro vs Nazionale Giornalisti RAI

11:00-11:50: Nazionale Parlamentari vs Nazionale Vaticana

12:00-12:30: Rigori per il terzo e quarto posto

12:30-13:10: Finale per il primo e secondo posto

L'HSE CUP non passerà inosservato grazie alla copertura mediatica di emittenti televisive e stampa di prestigio, tra cui spicca la RAI. L'evento guadagna ulteriore autorevolezza grazie al sostegno di enti importanti come l'INAIL e FONDOLAVORO, sponsor dell'evento stesso.

La giornata culminerà alle 14:00 con la premiazione delle squadre e un momento di condivisione, lasciando un'impronta duratura nell'impegno per la sicurezza sul lavoro.

COPPA DEL MONDO DEL LAVORO 2023 – Bergamo, 30 settembre, Stadio Facchetti

La collaborazione tra la Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro, ATS Bergamo, la Nazionale Giornalisti RAI e la Nazionale Sindaci darà vita alla Coppa del Mondo del Lavoro 2023. Questo quadrangolare amichevole avrà luogo presso lo Stadio Facchetti di Cologno al Serio il 30 settembre 2023, con inizio alle 9:00.

L'evento, con ingresso libero, prevede partite di calcio a 11 tra le 9:00 e le 14:00. Il programma completo sarà annunciato a breve, ma sono previsti momenti solenni come i saluti delle autorità e l'esecuzione dell'inno nazionale. Le partite si svilupperanno in tempi da 40 minuti ciascuno, per un totale di due tempi da 20 minuti.

Anche questa iniziativa attirerà l'attenzione dei media, con la partecipazione di importanti emittenti televisive e stampa nazionale. L'evento è riconosciuto da istituzioni autorevoli, tra cui l'INAIL territoriale, il CONI Lombardia, la Camera di Commercio di Bergamo, ANCI Lombardia SALUTE e il Comune ospitante.

Questi eventi dimostrano l'importanza di unire il potere dello sport con la promozione della sicurezza sul lavoro. La Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro Safetyplayers è in prima linea nell'affrontare questa sfida cruciale, coinvolgendo tutti coloro che desiderano contribuire a un ambiente di lavoro più sicuro e consapevole.

Per ulteriori informazioni su entrambi gli eventi, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale dell'evento: www.nazionalesicurezzasullavoro.org