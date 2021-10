È di Verstappen (Red Bull) la pole del GP degli Stati Uniti, ottenuta all'ultimo tentativo con il tempo di 1:32.910. Il pilota olandese è stato l'unico a scendere sotto l'1:33. Al suo fianco, con un distacco di 2 decimi, prenderà il via Lewis Hamilton (Mercedes).

In fotocopia, Red Bull e Mercedes hanno ottenuto anche il 3° e 4° tempo, rispettivamente, con Perez e Bottas, ma il finlandese, causa una penalizzazione per aver superato il numero massimo di ricambi per i componenti della sua power unit in questa stagione, partirà dalla nona posizione in griglia.

Ne approfitteranno le due Ferrari di Leclerc e Sainz, che in Q3, rispettivamente, hanno rimediato un ritardo di oltre 6 e 8 decimi e che avanzeranno pertanto di una posizione in griglia.

Le due McLaren di Ricciardo e Norris e le due Alpha Tauri di Gasly e Tsunoda completano la lista dei primi dieci classificati nelle qualifiche.

Domenica, al via, saranno solo il ferrarista Sainz e il giapponese dell'Alpha Tauri Tsunoda ad iniziare la gara con gomma rossa, tutti gli altri monteranno le intermedie (gomma gialla).

La partenza della gara è prevista alle ore 21:00,