Max Verstappen ha conquistato la sua prima vittoria Sprint della stagione nel weekend del Gran Premio del Belgio, dimostrando ancora una volta perché è il campione del mondo in carica. Dopo una partenza brillante da parte di Oscar Piastri, l'olandese della Red Bull ha piazzato un sorpasso deciso già nel primo giro, prendendosi la testa della corsa e non mollandola più fino alla bandiera a scacchi.

Nonostante gli sforzi del giovane australiano della McLaren, spinto anche dalla pressione crescente del suo compagno di squadra Lando Norris, Verstappen ha mantenuto il controllo della gara e ha chiuso il mini-GP da 100 km con un margine di 0.753 secondi.

Al via, Piastri ha difeso la pole conquistata nelle qualifiche Sprint grazie a un giro da 1:40.510, staccando di oltre quattro decimi lo stesso Verstappen. Ma il vantaggio è durato poco: sul lungo rettilineo del Kemmel, Max ha sfruttato la scia e ha sverniciato il rivale, dimostrando una volta di più il potenziale della RB20... configurata con poco carico aerodinamico.

Tutti i piloti, ad eccezione di Franco Colapinto (costretto a partire dalla pit lane su soft dopo una penalità per sostituzione dell'ala posteriore in regime di parc fermé), hanno scelto le gomme medie. Pierre Gasly, invece, non è riuscito a prendere il via: un problema al sistema di raffreddamento lo ha messo fuori gioco ancor prima del giro di formazione.

Dietro ai primi tre, Charles Leclerc ha mantenuto il quarto posto per la Ferrari, anche se aveva momentaneamente sorpassato Norris nelle prime fasi. Esteban Ocon con la Haas ha chiuso quinto, seguito da Carlos Sainz (Williams), Ollie Bearman (Haas) e Isack Hadjar (Racing Bulls), che completano in quest'ordine la zona punti.

Hamilton ha lottato nelle retrovie, chiudendo solo 15º e lamentando problemi di grip già a metà gara (“Non ho più il posteriore”, ha detto via radio). Antonelli ha chiuso 17º, mentre Russell ha mancato di poco la zona punti con un 12º posto anonimo.

Colapinto ha chiuso penultimo, davanti solo a Gasly, che è stato classificato come ritirato nonostante un breve ritorno in pista con due giri di ritardo. Alex Albon ha dato spettacolo in una battaglia serrata con Fernando Alonso per il 14º posto, ma senza risultato.

La Sprint ha offerto spettacolo solo subito dopo il via... per il resto solo noia. E non potrebbe essere altrimenti. La formula scelta è palesemente assurda. Infatti, nessun pilota azzarderà sorpassi o manovre al limite con il rischio di gettare al vento le qualifiche del pomeriggio per il GP della domenica.... a seconda del danno causato da un fuori pista o da un contatto il rischio di non scendere in pista nella Q1 delle 16:00 è molto elevato. Così ogni gara Sprint finisce per essere niente di più che una passerella. Assurdo.





Crediti immagine: x.com/F1/status/1949061719810351526/photo/4