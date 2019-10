Sassoli: se non ci sarà un nuova proroga, ci sarà una Brexit senza accordo

Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, all'uscita dal colloquio dove ieri a Downing street ha incontrato il premier britannico Boris Johnson, ha rilasciato ai giornalisti presenti una dichiarazione che non ammetteva repliche: per la Brexit non ci sono margini per un accordo e allo stato attuale o verrà chiesta una nuova proroga alla data di scadenza in essere o il prossimo 31 ottobre la Gran Bretagna uscirà dall'Ue senza che ci sia un trattato che regoli gli scambi commerciali e il transito e/o la permanenza delle persone tra Europa e Regno Unito.

La prossima settimana si riunirà il Consiglio europeo. Al ritorno da quell'appuntamento Boris Johnson, nel caso (molto improbabile) che abbia raggiunto un accordo lo presenterà al Parlamento perché questo venga approvato, in caso contrario il Governo tenterà di uscire comunque dall'Ue, mentre le opposizioni alla Camera dei Comuni pretenderanno che Johnson invii a Bruxelles una lettera richiedendo una nuova data di scadenza per la Brexit, facendo valere quanto approvato con il Benn Act.

Per accelerare il processo decisionale, la Camera dei Comuni si riunirà anche sabato 19 ottobre: l'ultima volta che lo aveva fatto fu il 3 aprile 1982, per l'invasione delle Isole Falkland.

Ad aggiungere ulteriore "pepe" alla vicenda, la richiesta pendente di Dale Vince, Jolyon Maugham e Joanna Cherry alla Inner House della Court of Session, cui i tre si sono rivolti perché quella corte utilizzi il potere a sua disposizione, tramite il "nobile officium", per firmare in vece del primo ministro britannico la lettera di proroga da inviare a Bruxelles per ottenere una nuova data di scadenza per la Brexit, nel caso Boris Johnson rifiutasse di farlo.

I giudici della Inner House si sono riuniti questo mercoledì per decidere in proposito, decidendo di rimandare la questione al 21 ottobre, ritenendo inutile adesso una sentenza nel merito prima di sapere ciò che il premier avrà deciso di fare.

Visto come si succedono le vicende collegate alla Brexit, come è possibile non definirla un thriller?