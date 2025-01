Il soprano italiano Chiara Taigi, acclamata interprete del repertorio operistico internazionale, ha riscosso un notevole successo al prestigioso 2025 New Year Symphony Concert presso il Strathmore Music Center di Washington DC negli USA. L'evento, che ha visto la partecipazione della Washington Philharmonic Orchestra diretta dal Maestro Ma Guofu, ha presentato un programma che ha brillantemente fuso la tradizione operistica italiana con la musica tradizionale cinese.

Chiara Taigi, che vanta collaborazioni con direttori del calibro di Riccardo Muti e Claudio Abbado, ha offerto un'interpretazione magistrale di " O mio babbino caro " dal Gianni Schicchi di Giacomo Puccini e una toccante versione pianistica di " I Will Wait for You " di Michel Legrand accompagnata dalla pianista Lin Yao. Con un improvviso cambio di stile si è passati ad un brano virtuosistico come " Il bacio " di Luigi Arditi che ha impressionato e allo stesso tempo divertito il pubblico. La sua successiva interpretazione di " I Love You China " cantata in cinese, eseguita con un imponente organico composto da orchestra e oltre 120 elementi del coro, ha rappresentato un momento particolarmente significativo della serata.

Il concerto ha visto anche la partecipazione del rinomato tenore Dai Yuqiang, allievo di Luciano Pavarotti, culminando in un elettrizzante duetto del " Brindisi " dal La Traviata di Giuseppe Verdi.

A seguito dell'evento, l'Ambasciatore cinese Xie Feng ha ricevuto la Taigi in un incontro che sottolinea l'importanza del dialogo culturale tra Italia e Cina.

Si ringrazia il M° Ma Guofu e la Washington Philarmonic Orchestra e il suo Coro per l'eccezionale collaborazione professionale e per la speciale accoglienza della Comunità cinese.

Sentiti ringraziamenti all'Ambasciatore cinese Xie Feng nella sede USA di Washington D.C. per la cortesia e l'accoglienza, onorati per l'invito presso la sua sede e casa, per l'intensa attività di scambio interculturale con l'opera lirica e la cultura cinese.

Si ringrazia il tenore Dai Yuqiang per il piacere e l'onore di aver condiviso la scena con altissima professionalità e per un proficuo scambio artistico e culturale. Si ringrazia infine per il prezioso supporto organizzativo di Lian Xie, di tutti i collaboratori e personale e per lo speciale appporto personale da parte di Mr. Herbert Pan.





