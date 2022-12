Per il ministro della Giustizia Nordio, in base a quanto da lui dichiarato martedì, le intercettazioni vengono descritte quasi come un ostacolo alle indagini e uno strumento più utile a confondere le acque, che a chiarirle.

Nel frattempo, in relazione alla vicenda relativa alla Juventus, questo è un esempio di ciò che le intercettazioni ci hanno permesso di conoscere...

Dopo che i protagonisti si auto-condannano, sarà interessante conoscere le decisioni della giustizia sportiva che, prima o poi, su quanto combinato dalla Juventus dovrà alla fine esprimersi... da vedere se addirittura a campionato in corso.

Per concludere, secondo Nordio, è bene che né inquirenti, né opinione pubblica vengano a conoscenza di modi di agire come quelli descritti nelle intercettazioni dagli stessi indagatgi... che si auto-accusano per quanto fatto.