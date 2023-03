La gara per la Miglior fotografia è una delle più interessanti della prossima Notte degli Oscar dato che abbiamo una sfida a 3 dopo che il principale favorito della Stagione dei Premi, Claudio Miranda per Top Gun: Maverick è stato a sorpresa escluso dalla cinquina.

Su questa lunghezza d'onda si fa notare Elvis che ha dalla sua parte un premio chiave come l'ASC Award assegnato dal sindacato dei direttori della fotografia. Lo inseguono il film tedesco All Quiet on the Western Front (BAFTA, British Society of Cinematographers Award) e TAR (EnergaCamerimage).