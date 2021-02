Il consiglio comunale tratta tutti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno e chiude la sessione. Il presidente Oliva ha però già convocato i lavori per lunedì prossimo – 15 febbraio – con un altro corposo ordine del giorno, nel quale primeggiano come sempre interrogazioni e mozioni; ma tra i punti anche una modifica al regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali, esitato proprio oggi dalla prima commissione consiliare.

Nella seduta di lunedì sera invece le forze politiche hanno approvato le aliquote per oneri d’urbanizzazione in vigore nell’anno 2018 da applicarsi dal 1° gennaio 2019 per insediamenti artigianali e industriali, previsti dal piano regolatore generale; per la realizzazione di opere cimiteriali e gli oneri di urbanizzazione in vigore nell’anno 2019, da applicarsi dal 1° gennaio 2020, provvedimenti ormai esitati, approvati a maggioranza di voti dei presenti con astensione dei consiglieri d’opposizione.

Nel corso dei lavori il Sindaco Midili si è soffermato anche sulla discarica di ponente e sulla possibilità di sfruttare l’opportunità offerta da un decreto del Ministero dell’Ambiente per la bonifica dei cosiddetti “siti orfani”, spiegando che l’area individuata in località Torretta non rientra in tale ipotesi, per la quale il Ministero dell’Ambiente ha messo a disposizione 13 milioni.

Egli ha ricordato che esiste per il sito di Ponente una dichiarazione dello stato di calamità nazionale. Ha quindi dato notizia che la Regione, procedendo a una disamina delle problematiche da risolvere con i fondi da destinare a recupero e ripristino dei danni creati dalle mareggiate del 2019 sul versante tirrenico della provincia di Messina e che, aderendo alla richiesta della Protezione Civile regionale, il Comune si sta attivando nel predisporre una stima di massima dei danni causati dalle mareggiate, con caratterizzazione dei rifiuti effettuata dall’A.R.P.A.