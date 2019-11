La dichiarazione social non è ancora arrivata da parte di Matteo Renzi che, per il momento, si è limitato a segnalare l'allarme lanciato dall'attore Sacha Baron Cohen sul fatto che proprio i social che lui quotidianamente continua ad utilizzare (!) stiano distruggendo la democrazia, dimenticandosi anche di quando, da presidente del Consiglio, riceveva con tutti gli onori il ceo e creatore di Facebook, Mark Zuckerberg.

In ogni caso, la notizia di oggi che indirettamente - ma neanche tanto - riguarda Matteo Renzi e, di riflesso, il suo neo partito Italia Viva, è quella relativa alle perquisizioni che da martedì mattina la Guardia di Finanza sta effettuando a Firenze e in altre città italiane per l'inchiesta della Procura del capoluogo toscano sulla Fondazione Open, costituita anni fa per raccogliere i fondi necessari a sostenere le iniziative politiche proprio di Matteo Renzi (come ad esempio la Leopolda) e per la quale Alberto Bianchi, avvocato fiorentino e amico di Renzi, lo scorso settembre era stato indagato per traffico d’influenze illecite, per aver organizzato - secondo l'ipotesi investigativa - una specie di do ut des collegato alla conclusione di affari, facendo leva sulla sua posizione di presidente del consiglio di amministrazione di Open, composto da Maria Elena Boschi, Luca Lotti e Marco Carrai (il cosiddetto "giglio magico") e per questo sottoposto a perquisizione.

In base a quanto riportano le agenzie di stampa, la Procura di Firenze ha chiesto le perquisizioni per le seguenti ipotesi di reato: riciclaggio, traffico di influenze e autoriciclaggio.

Le perquisizioni sono in atto in numerose città italiane, da nord a sud: Firenze, Milano, Modena, Torino, Bari, Alessandria, Pistoia, Roma, Napoli, Palermo.

Ad Alberto Bianchi, ex presidente di Open, a settembre furono sequestrati alcuni documenti relativi alla fondazione, tra cui la lista dei finanziatori.