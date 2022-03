I verdetti dei premi assegnati dal sindacato degli scenografi (Art Directors Guild Awards) e da quello dei decoratori di interni (Set Decorators Society of America Awards) hanno confermato la leadership di Dune come potenziale favorito ai prossimi Oscar per la Miglior Scenografia inseguito dal film La fiera delle illusioni entrambi protagonisti della Stagione dei Premi per la categoria Best Production Design.