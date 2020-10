Si chiamerà Conad Green Half Marathon l’evento che Firenze Marathon in accordo con il Comune di Firenze, organizza per rilanciare il movimento podistico nella città. Sarà una mezza maratona, da svolgersi garantendo tutti i canoni di distanziamento sociale e a numero chiuso per non più di 2000 partecipanti.

Domenica 29 novembre la manifestazione partirà alle ore 10 sulla distanza di 21,097 km. Il percorso, omologato Fidal, interamente sviluppato all’interno del parco delle Cascine, sarà caratterizzato da un circuito di 7 km da ripetere tre volte.

La partenza sarà unica e gli atleti saranno distribuiti su 4 griglie di 500 persone ciascuna con dettagliato piano di sicurezza e sanitario per garantire ai partecipanti il distanziamento, anche grazie al contributo di centinaia di volontari assistenti ai podisti, ormai un fiore all’occhiello dell’organizzazione di Firenze Marathon che nel giorno della maratona è solito impiegarne contemporaneamente oltre 2300.

Sabato 28 novembre, sempre all'interno del parco, nell'impianto dello sferisterio di Firenze sarà svolta la consegna del pettorale e del pacco gara, (zainetto + vari gadget degli sponsor); stessa procedura la domenica prima della partenza.

Sponsor ufficiali della manifestazione saranno Conad (title sponsor), Enervit e San Benedetto, che garantiranno i materiali del ristoro. A fine evento gli atleti riceveranno la medaglia ufficiale. Premi in denaro andranno ai primi tre uomini e alle prime tre donne.

Per tutte le info

www.firenzemarathon.it