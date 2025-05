Un evento fuori dall'ordinario è pronto a sbarcare nella pittoresca frazione di San Casciano, nel comune di Cascina (PISA).

Sabato 14 giugno, Via Barbaiano 131 si trasformerà nel palcoscenico di "Apericena Stellare", una serata a tema interamente dedicata all'iconico universo di Star Wars.

L'iniziativa, frutto della sinergia tra il dinamico Comitato San Casciano, la comunità della Parrocchia di San Casciano e l'appassionato Empisa Fanclub, promette di coinvolgere grandi e piccini in un'esperienza indimenticabile.

La manifestazione prenderà il via nel tardo pomeriggio, alle ore 18:30, con un'attività pensata specificamente per le giovani generazioni: la "Scuola Padawan". Bambini e ragazzi avranno l'opportunità di avvicinarsi all'affascinante arte della spada laser, guidati da esperti che insegneranno loro le basi di questo iconico strumento in un contesto ludico e sicuro.

A seguire, alle ore 19:30, l'attenzione si sposterà sul palato con l'Apericena Stellare (con un contributo di 10€ a persona). I partecipanti potranno gustare un assortimento di delizie culinarie in un'atmosfera completamente immersa nel mondo di Guerre Stellari. Un'occasione conviviale per condividere la passione per la saga e ricaricare le energie in vista del clou della serata.

Il momento più atteso è fissato per le ore 21:00, quando il gruppo di Empisa darà vita a una spettacolare coreografia che riporterà in scena l'eterna lotta tra il bene e il male con l'emozionante scontro Jedi VS Sith.

Gli organizzatori sottolineano che la prenotazione per l'evento è OBBLIGATORIA. Gli interessati a partecipare a questa singolare serata possono assicurarsi un posto contattando i numeri di telefono 3471185509 o 3420710549.

L'Apericena Stellare rappresenta un'originale iniziativa che mira a coinvolgere la comunità locale e non solo, offrendo un'occasione di svago e intrattenimento all'insegna della celebre saga stellare. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati e per chiunque desideri trascorrere una serata diversa e coinvolgente nel cuore di San Casciano.