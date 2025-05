Dopo oltre mezzo secolo, la sonda Cosmos 482, lanciata dall’ex Unione Sovietica nel 1972 con l’obiettivo di raggiungere Venere, potrebbe rientrare sulla Terra tra il 7 e il 13 maggio, secondo la NASA.

Non avendo mai lasciato l’orbita terrestre, la sonda si sta avvicinando e, secondo l’astronomo Marco Langbroek, il rientro sarà incontrollato, rendendo difficile prevedere con certezza il luogo e il momento esatti. La data più probabile è il 10 maggio, con un margine di errore di 1,5 giorni.

Con una massa di 500 chili, la sonda potrebbe comportare rischi simili a quelli di un meteorite.

Originariamente destinata all’esplorazione di Venere, Cosmos 482 fallì la sua missione e si frammentò in più pezzi, alcuni dei quali sono rimasti in orbita per 53 anni.