La mostra dedicata a Niki de Saint Phalle al MUDEC di Milano è un'esperienza davvero coinvolgente. Ottima scelta! L'artista franco-americana, celebre per le sue Nanas, sculture femminili coloratissime e gioiose, è stata una figura di spicco nel panorama artistico del XX secolo.

Un percorso completo è cosa puoi aspettarti da questa mostra: La retrospettiva al MUDEC offre un'ampia panoramica sulla produzione artistica di Niki de Saint Phalle, dalle prime opere pittoriche fino alle grandi installazioni.

Le iconiche Nanas: Ovviamente, non possono mancare le sculture che l'hanno resa famosa in tutto il mondo. Le Nanas, con le loro forme morbide e i colori vivaci, sono un simbolo di femminilità e vitalità.

Con un'immersione nel suo universo, la mostra ti permetterà di immergerti nell'universo creativo e colorato di Niki de Saint Phalle, scoprendo le sue fonti di ispirazione, le sue tecniche e il suo impegno sociale.

Alcune curiosità su "Le Nanas": Sono le sculture più famose di Niki de Saint Phalle, grandi figure femminili dai colori vivaci che celebrano la vita e la fertilità.

"Il Giardino dei Tarocchi": Quest'opera monumentale, situata in Toscana, è una sorta di parco divertimenti per adulti, dove le sculture prendono vita e raccontano storie mitologiche.

"L'impegno sociale": Niki de Saint Phalle ha sempre utilizzato l'arte come strumento di denuncia sociale, affrontando temi come la violenza sulle donne e l'emarginazione.

Un'esperienza multisensoriale: Oltre alle opere, la mostra prevede anche installazioni interattive e video che ti permetteranno di vivere un'esperienza artistica a 360 gradi.

Visitare questa mostra, è per scoprire un'artista straordinaria: Niki de Saint Phalle. Ella è stata una donna e un'artista anticonformista, che ha saputo esprimere la sua creatività e la sua sensibilità attraverso opere uniche e originali.

Per ritrovare la gioia: Le opere di Niki de Saint Phalle sono piene di energia positiva e di gioia di vivere. Visitare questa mostra può essere un modo per ritrovare un po' di ottimismo e di leggerezza.

La mostra è pensata per essere vissuta in modo attivo e partecipativo, coinvolgendo i visitatori di tutte le età e quindi per un'esperienza artistica coinvolgente.

“Amo le curve, le sinuosità, il mondo è rotondo, il mondo è un seno”.

Niki de Saint Phalle

Al Mudec la prima retrospettiva in un museo civico italiano

Niki de Saint Phalle

5 ottobre 2024 - 16 febbraio 2025

In collaborazione con Niki Charitable Art Foundation

a cura di

Lucia Pesapane

Foto:*_© Carlotta Coppo

Dedicare del tempo alla visita è molto utile, infatti la mostra è ricca di opere e di contenuti, quindi tutto il tempo necessario per godere e per ammirarle con calma. Acquistare infine il biglietto in anticipo, soprattutto nei weekend, è cosa molto valida, la mostra potrebbe essere molto affollata.

L'app del MUDEC permetterà di avere maggiori informazioni sulle opere e di partecipare ad attività interattive.

La mostra retrospettiva su Niki de Saint Phalle e il catalogo che

l’accompagna, organizzata al Mudec – Museo delle Culture,

celebrano l’artista franco-americana conosciuta per le sue grandi

e colorate Nana, ma ne rivela anche il

lato impegnato e femminista attraverso una diversa lettura della

sua opera.

Recensioni e opinioni di chi ha già visitato la mostra, per farsi un'idea più precisa, sono entusiasmanti e con tutte le informazioni necessarie per organizzare la visita!





INFO UTILI:

MUDEC Via Tortona 56, tel. 02/54917 (lun-ven 10.00-17.00)

DATE 5/10/2024 – 16/02/2025

ORARI Lun 14.30 ‐19.30 | Mar, Mer, Ven, Dom 09.30 ‐ 19.30 | Gio, Sab 9.30‐22.30

BIGLIETTI Intero € 16 | Ridotto € 14

Il servizio di biglietteria termina un’ora prima della chiusura

Sito ufficiale del MUDEC – Museo delle Culture: https://www.mudec.it/niki-de-saint-phalle/

*_©Angelo Antonio Messina