L’offerta per le festività pasquali della storica pasticceria di Anguillara



Con la Pasqua alle porte, nonostante tutto, il Krystall Gran Caffè di Anguillara, non ce l’ha fatta ed anche questa volta ha realizzato prodotti d’eccellenza per celebrare la festa. Nelle vetrine, sui banchi, del locale, è uno spettacolo vedere cosa questa volta hanno preparato i maestri pasticceri dello storico locale, leader in tutta l’area del lago di Bracciano. Basta guardare per capire quanta qualità c’è dietro queste splendide campane di cioccolato, queste eleganti uova pasquali, nelle delicate gallinelle di cioccolato. Fregi e colori che anticipano sapori unici. Al cioccolato al latte ma anche in cioccolato bianco. Splendido anche il nuovo packaging a tinte pastello - dal verde chiaro al rosa tenue - per le buonissime colombe pasquali 2025 targate Krystall. Tutti prodotti di altissima qualità nei quali l’eccellenza della materia prima si mescola con l’esperienza, la tradizione e la competenza di chi da oltre 40 anni è nel settore della grande pasticceria e della ristorazione.

Tutt’altra cosa rispetto al prodotto industriale che si trova al supermercato in grandi scatoloni all’ingresso.

Al Krystall il prodotto può essere personalizzato, vive di una propria originalità.

Sono questi gli ultimi giorni per aggiudicarsi un grande prodotto artigianale e per fare bella figura sulla tavola di amici e parenti per le festività religiose.

Anche questa volta l’assortimento è in grado di soddisfare tutte le esigenze e i prezzi sono in linea in un corretto rapporto tra qualità e prezzo. A Pasqua una colomba Krystall non può mancare. Sapore, gusto ed eccellenza sapranno soddisfare i palati sia degli adulti che dei bambini.

Colombe Krystall a colori per una Pasqua di qualità e serenità.